　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

許淑華與新住民浴佛歡度母親節　提醒多利用生活適應班、急難協助

▲新住民一起浴佛、並由子女奉茶歡度母親節。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲新住民一起浴佛、並由子女奉茶歡度母親節。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

112年「母愛愛無限•手作幸福玫瑰」活動今天上午登場，南投縣長許淑華前往偕同遠嫁來台的新住民及其家人，一起以浴佛祈福方式，提早歡慶母親節，也祝福他們在第二故鄉的生活能幸福快樂，家庭和諧融洽，日日安康。

該活動由南投縣府民政處、家庭教育中心、移民署南投縣服務站、南投縣榮民服務處、慈濟南投聯絡處、至善文化關懷協會、愛鄉文教協會及台灣外籍配偶福利發展協會共同辦理，有來自全縣各地數十個新住民家庭到場參與；縣議員林儒暘、縣府民政處長林琦瑜、移民署南投縣服務站主任蔡崇富、南投縣榮民服務處王怡文都到場參與。

▲南投縣長許淑華與新住民一起浴佛、歡度母親節。（圖／南投縣政府提供）

現場除了浴佛祈福儀式，也安排小朋友幫媽媽奉茶及搥背，表達對媽媽為家庭付出的感謝及感激，另也請越南籍的阮紅蝶指導手作玫瑰杯子蛋糕，讓與會親子分享DIY樂趣；林儒暘及林琦瑜也代表縣府致贈康乃馨給新住民母親們，表達敬意與祝福。

▲南投縣長許淑華與新住民一起浴佛、歡度母親節。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，縣府長年關心新住民在台生活適應情形，不論是在文化融合、生活適應、語言學習、生活輔助等各方面都提供許多協助，未來服務的層面也期盼能逐步提升，尤其新住民二代也都逐漸長大成人、取得身分證，新住民二代培力、家庭教養等議題也需要給予更多協助；未來縣府會持續在各鄉鎮辦理各項生活適應班，讓新住民透過學習能更適應在台生活，有需要者可逕洽戶，並針對新住民嫁到台灣尚未取得身分證，卻突逢家庭重大變故、或因醫療所需而求救無門者等，提供補強更完善的急難扶助方案。

民政處提醒，近期新住民生活適應輔導多元文化班，分別將於6月4日至7月9日在草屯鎮、6月24日至7月29日在仁愛鄉開班，辦理舒緩天然手工皂製作、編織教學、原住民歌舞教學等生活化及多元化等課程，意者請向2鄉鎮戶政所報名。未來縣府在新住民生活適應輔導工作上，會持續跨部門合作，在各鄉鎮市辦理各項新住民活動，共同為促進族群多元文化融合努力。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
豪宅設計總監開特斯拉酒駕雙亡！　家屬悲痛認屍
廁所傳惡臭！屋主在水溝發現「一雙腳」　打開竟是腐屍
蔡健雅唱一半　文青女神現身！驚爆失聯23年
LIVE／郭台銘「為台為民」首場造勢登場
快訊／蔡健雅突鞠躬道歉：對不起大家
imB詐騙25億　唐從聖認和主嫌關係
快訊／「5人約浮潛」！男子溺水死亡
醫點名「1習慣」死亡風險增　下班運動也沒用

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2023白河蓮花季揭幕　黃偉哲表揚模範母親讚慈愛如蓮花之美

許淑華與新住民浴佛歡度母親節　提醒多利用生活適應班、急難協助

送月老結緣手鍊！桃園「邂逅站前-時空月老事務所」浪漫展開

好市多冷凍莓果驗出A肝病毒　南投衛生局籲肝病高危族群施打疫苗

桃園112年國民中學新進教師聯合甄選　採多元加分機制

桃園「112年大溪區全民健行活動」　開放6千民眾參與

2023桃園市議長盃慢速壘球錦標賽開幕　79隊1500位選手參賽

同一盞！樂天桃園棒球場燈柱設備又故障　初步原因找到了

4至6月賞螢季正夯　竹山鎮公所推2處賞螢秘境兼品嘗在地美食

5／5反詐啟動日　 南投仁愛警分局登合歡山穿梭遊客間宣導

22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

訪問工地師傅能存多少錢？　他月薪7萬元基本開銷就3萬

實測突然往身上灑汽油　老翁上前阻止擁抱安慰

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

金素妍放閃李尚禹「變蟑螂也捧手心」　曝他吃日料帶手捲衝回家：花束～

站推車上玩！媽粗心舉動釀禍　下一秒孩拋空摔地躺著不動了

2023白河蓮花季揭幕　黃偉哲表揚模範母親讚慈愛如蓮花之美

許淑華與新住民浴佛歡度母親節　提醒多利用生活適應班、急難協助

送月老結緣手鍊！桃園「邂逅站前-時空月老事務所」浪漫展開

好市多冷凍莓果驗出A肝病毒　南投衛生局籲肝病高危族群施打疫苗

桃園112年國民中學新進教師聯合甄選　採多元加分機制

桃園「112年大溪區全民健行活動」　開放6千民眾參與

2023桃園市議長盃慢速壘球錦標賽開幕　79隊1500位選手參賽

同一盞！樂天桃園棒球場燈柱設備又故障　初步原因找到了

4至6月賞螢季正夯　竹山鎮公所推2處賞螢秘境兼品嘗在地美食

5／5反詐啟動日　 南投仁愛警分局登合歡山穿梭遊客間宣導

TayNew三度來台「為一盤排骨炒飯」吵架　許願去九份、猴硐玩

泌尿醫揭「完美交合時間」！嘆：2分鐘真的太短了

豪宅設計總監開特斯拉酒駕雙亡！2死者家屬悲痛認屍

21歲男登西巒大山高山症發作！救援人員「揹2小時」送下山醫治

郭台銘高雄首登場「主持人喊萬人」　鳳山造勢現場照曝光！

20歲超齡作得首獎！樹根與垃圾融為一體　2023臺灣美術展展出

日本唯一指宿砂浴！全身埋沙裡10分鍾就爆汗　必拍隱藏版伊布人孔蓋

2023白河蓮花季揭幕　黃偉哲表揚模範母親讚慈愛如蓮花之美

LIVE／郭台銘「為台為民」北中南串聯　首場造勢在高雄

台南上午降雨集水區也有下可惜時間太短　黃偉哲希望增加蓄水量

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

地方熱門新聞

新北板橋民權社宅　5／18起開放申租

威天宮參香　郭台銘：祈「不要戰爭」

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

「逢甲麥當勞要收了」苦主是他們！

賽神蝦大賽　得冠公蝦破紀錄

柴犬離奇出現民宅遮雨棚

外送員忙接單午餐留放超商卻被人偷走

郭台銘「敏盛便當會」　藍營期2024「郭候配」

台南永康小貨車疑故障失控撞民宅樑柱

力推安心露營　桃園美景霸氣外露

男偷麵包到便當店喝下午茶被查獲

桃園市長盃獨輪車錦標賽　南崁國中登場

同一盞！　樂天桃園棒球場燈柱設備又故障

台南做工行善團兵分二路修屋

更多熱門

相關新聞

寵愛媽咪「人氣獎」最高奪1萬元

寵愛媽咪「人氣獎」最高奪1萬元

跟毛孩一同歡慶母親節！一年一度得母親節即將來臨，為了歡慶這特別的日子，東森寵物特地舉辦「寵愛媽咪」影片公益票選活動，邀請所有毛孩與媽咪一起來放閃、拿好禮。此次活動獎以影片方式呈現，只要將毛寶貝與媽咪的好笑、溫馨、可愛的模樣分享出來，就有機會得到一萬元商品券。

母親節帶動唱大會　謝國樑與婦女熱舞

母親節帶動唱大會　謝國樑與婦女熱舞

8人訂位吃活蝦！她收簡訊「1舉動」　網吵翻了

8人訂位吃活蝦！她收簡訊「1舉動」　網吵翻了

母親節來了！康乃馨產地價漲到13元

母親節來了！康乃馨產地價漲到13元

嘉藥DIY分子果凍花

嘉藥DIY分子果凍花

關鍵字：

新住民浴佛母親節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中台74車禍！特斯拉自撞2死

台74特斯拉撞成碎片！豪宅設計總監與好友雙亡

王思佳終於出面！宣布「包包已送驗」　曝購買管道

王思佳愛馬仕包「送美國鑑定」！檢驗3大關卡曝光

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包！關穎認「都找代購」

「他們叫我別來！」張國煒搭廉航救火　現身成田機場

星宇回不了台　機上宣布全額退費

星宇人力不足！張國煒親自駕機返台

連千毅娜美妻罕見脫了！「大尺度春光畫面」被拍

獨／網質疑王思佳6疑點！精品業者解密了

快訊／6縣市大雨　今全台變天！

星宇航空延誤！賠償禮盒內容曝

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

她肝癌沒治療！2個月後送急診「腫瘤不見了」

老公寓漲到2千萬！他猶豫想賣掉　全場搖頭

更多

最夯影音

更多
22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」

22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」
小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面