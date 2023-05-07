許淑華與新住民浴佛歡度母親節　提醒多利用生活適應班、急難協助

▲新住民一起浴佛、並由子女奉茶歡度母親節。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

112年「母愛愛無限•手作幸福玫瑰」活動今天上午登場，南投縣長許淑華前往偕同遠嫁來台的新住民及其家人，一起以浴佛祈福方式，提早歡慶母親節，也祝福他們在第二故鄉的生活能幸福快樂，家庭和諧融洽，日日安康。

該活動由南投縣府民政處、家庭教育中心、移民署南投縣服務站、南投縣榮民服務處、慈濟南投聯絡處、至善文化關懷協會、愛鄉文教協會及台灣外籍配偶福利發展協會共同辦理，有來自全縣各地數十個新住民家庭到場參與；縣議員林儒暘、縣府民政處長林琦瑜、移民署南投縣服務站主任蔡崇富、南投縣榮民服務處王怡文都到場參與。

現場除了浴佛祈福儀式，也安排小朋友幫媽媽奉茶及搥背，表達對媽媽為家庭付出的感謝及感激，另也請越南籍的阮紅蝶指導手作玫瑰杯子蛋糕，讓與會親子分享DIY樂趣；林儒暘及林琦瑜也代表縣府致贈康乃馨給新住民母親們，表達敬意與祝福。

許淑華說，縣府長年關心新住民在台生活適應情形，不論是在文化融合、生活適應、語言學習、生活輔助等各方面都提供許多協助，未來服務的層面也期盼能逐步提升，尤其新住民二代也都逐漸長大成人、取得身分證，新住民二代培力、家庭教養等議題也需要給予更多協助；未來縣府會持續在各鄉鎮辦理各項生活適應班，讓新住民透過學習能更適應在台生活，有需要者可逕洽戶，並針對新住民嫁到台灣尚未取得身分證，卻突逢家庭重大變故、或因醫療所需而求救無門者等，提供補強更完善的急難扶助方案。



民政處提醒，近期新住民生活適應輔導多元文化班，分別將於6月4日至7月9日在草屯鎮、6月24日至7月29日在仁愛鄉開班，辦理舒緩天然手工皂製作、編織教學、原住民歌舞教學等生活化及多元化等課程，意者請向2鄉鎮戶政所報名。未來縣府在新住民生活適應輔導工作上，會持續跨部門合作，在各鄉鎮市辦理各項新住民活動，共同為促進族群多元文化融合努力。