新北蘆洲福安宮捐3輛社福專車　侯友宜：要像土地公守護大家

▲新北蘆洲福安宮捐3輛社福專車。左1為蘆洲福安宮現任主委李金龍。（圖／新北市社會局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

蘆洲區福安宮響應新北市好日子愛心大平台，今（16日）上午捐贈3輛社福專車予新北市社會局，做為偏區輸送民生物資和關懷弱勢之用。新北市長侯友宜表示，福安宮福德正神庇佑鄉里，將信眾的愛心涓滴累積轉作公益，正是「一手來、一手去、做好代誌！」也是台灣人最樸實無華的精神。

福安宮主委李金龍表示，福安宮於道光25年（西元1845年）間由地方耆老蓋了座小廟奉祀，約於1984年間由地方仕紳集資擴建為今日樣貌，成為蘆洲樓仔厝地區知名的土地公廟。歷任主事者，遵循土地公守護眾生的精神回饋社會，曾捐贈社區巴士、子宮頸抹片檢查車及2部早療行動車等，在八仙塵爆與高雄氣爆事件中亦各捐贈100萬元，還提供蘆洲區8所學校電腦設備及公所急難救助金。

▲侯友宜與福安宮主委李金龍（右1）等人在社福專車前合影。

新北市長侯友宜由民政局長柯慶忠、社會局副局長許秀能、顧問李麗圳等人陪同，抵達福安宮時，受到歷任主委、委員和志工的歡迎，市議員李翁月娥、黃桂蘭、李余典、王威元、立委林淑芬、市政顧問黃秀玉及蘆洲區10多位里長亦到場參加捐車典禮。

侯友宜先向福德正神上香，祈求土地公保佑新北市民安居樂業。他說福安宮的主事者在這塊土地長大，有土地公保庇，家庭和樂，事業發達，賺了錢就回饋社會做公益，歷年來福安宮已累計捐贈車輛、物資市值和款項合計高達1668萬元。

侯友宜說，非常感謝福安宮現任及歷屆主委、委員、志工，其實人無分富貴貧窮，或是市長總統，大家都是平起平坐，他身為台灣囝仔，有機會為新北市民打拼，不分藍綠、不分族群、不分政黨，未來有機會為國家服務，會更努力、更打拼，就像土地公一樣，忠實守護大家。