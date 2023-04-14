　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

《Explore！兒童體驗教育培訓計畫》　協助孩子探索新事物

▲第1季兒童主題講座首場於昨（13）日登場。（圖／新竹市政府提供）

▲第1季兒童主題講座首場於昨（13）日登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府以「兒童友善城市」為目標，推出《Explore！兒童體驗教育培訓計畫》第1季兒童主題講座首場於昨（13）日登場，由「還我特色公園行動聯盟」副理事長李玉華，與現年8歲的友善兒童世界觀察家劉鈺絜主講，分享「和兒童一起玩博物館—兒童友善及賦權的博物館經驗」，現場吸引不少關心兒童權益的市民參加，文化局長錢康明特致贈講者專屬似顏繪，場面溫馨熱絡。

錢康明表示，為了逐步實現老幼共好、新竹好學的施政理念，市府除了推動各項兒童福利及教育措施外，同時鼓勵家長在體制內外讓孩子多方嘗試，探索生活各領域中有趣又好玩的事物，在頻繁的親子互動中逐步分享權利予孩子，最終達到「賦權孩子」的教育目標。

錢康明強調，感謝在場所有參與者的支持，文化局將持續舉辦各類型靜態與動態活動，全面提升城市文化品質，歡迎市民朋友踴躍參與！《Explore！兒童體驗教育培訓計畫》第1季主題講座以兒童為關鍵字，邀請4位倡議與實踐者，首場講座由大小朋友雙主講的方式，展現成人與兒童互相學習與理解的重要性。

文化局說明，講者李玉華長期關注兒童參與，以豐富的倡議經驗與研究能量，分享成人對博物館的觀察；曾在小典藏發表專題、現年8歲的友善兒童世界觀察家劉鈺絜，則以兒童視角分享作為使用者對博物館的建議，展現兒童的無限潛能。

文化局指出，《Explore！兒童體驗教育培訓計畫》112年度第1季推出4場兒童主題講座，邀請兒童文化倡議者林宇儂、兒少讀物書寫者許亞歷、小村子mama team up創辦人高雅雪分享「和兒童一起的經驗」，報名消息釋出後即額滿。

文化局補充，第2季探索主題講座將邀請前國立自然科學博物館副研究員劉德祥、數感實驗室創辦人賴以威及噪咖藝術總監王仲堃，分享「探索」的有趣方法，預計5月開放報名，屆時歡迎關注兒童友善議題的夥伴報名參與，更多活動詳情請參考（https://reurl.cc/GeK9Od），或至新竹市文化局官網（culture.hccg.gov.tw/）查詢。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
裝修蟑螂詐400萬！全家驚收「女體箱屍」　專家：是慣犯
快訊／蔡英文、陳時中被控「擋疫苗殺人」　62案調查出爐
有漏洞！民眾檢舉恢復11項「紅黃線違停未列入」　網笑：繼續爽
快訊／辜濓松夫人辜林瑞慧辭世　享壽83歲
有人重覆領到6000元！　財政部回應了
南港車站前驚見「超兇睡衣妹」！　狂晃半球
快訊／鄭仲茵再戰陳冠霖！　曬出家暴驗傷診斷書
等了13年！　新北「五泰輕軌」獲政院核定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

揭密德國經營智慧！德籍達人分享創生新思維　花蓮百名業者取經

年邁失智老翁迷途　暖心東警協助返家

基隆碇內國中、中山高中校慶　謝國樑盼爭取預算建置校園安全

勞動部長許銘春南下雲科工臺旺公司　 參訪、關心地方廠商需求

屏榮醫院長化身「一日宣傳大使」　偕屏警傳送防詐反毒箴言

國立土庫商工54週年校慶　前校長何佩玲獲頒40年服務獎

《Explore！兒童體驗教育培訓計畫》　協助孩子探索新事物

客雅溪大公園二部曲　台溪親子公園改善今開工

台電台南區處開出百萬雲端專屬獎　南區國稅局貼紅榜祝賀

2023客家小炒全國爭霸賽南區初賽　即日起報名至5／5止

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

玩高空彈跳阿北幫打氣　聊一半突推下～女嚇歪

揭密德國經營智慧！德籍達人分享創生新思維　花蓮百名業者取經

年邁失智老翁迷途　暖心東警協助返家

基隆碇內國中、中山高中校慶　謝國樑盼爭取預算建置校園安全

勞動部長許銘春南下雲科工臺旺公司　 參訪、關心地方廠商需求

屏榮醫院長化身「一日宣傳大使」　偕屏警傳送防詐反毒箴言

國立土庫商工54週年校慶　前校長何佩玲獲頒40年服務獎

《Explore！兒童體驗教育培訓計畫》　協助孩子探索新事物

客雅溪大公園二部曲　台溪親子公園改善今開工

台電台南區處開出百萬雲端專屬獎　南區國稅局貼紅榜祝賀

2023客家小炒全國爭霸賽南區初賽　即日起報名至5／5止

大都會搶人勝算高？　知名記者曝大谷曾透露對紐約真實想法

趕《平均》上路死線　彰化法人搶買台中億元豪宅

澎湖印尼移工產子遺棄　同事發現報警救回嬰...加護病房觀察中

19歲恐怖情人當眾燒死前女友！　潛逃海外被下「紅色通緝令」

綠嗆「共機擾台還辦雙城論壇？」　蔣萬安重複這句：講3次很重要！

發現真人史努比　黑白相間「牧羊貴賓犬」可愛萌樣狂吸21萬粉

一把螺絲起子撬開門！竊賊闖貨運行　短短80秒得手5.6萬

雷／《曼達洛人》第3季完結倒數！「關鍵角色領便當」…尤達寶寶新裝備萌爆

跑到火雞地盤惹事下場慘！　傻汪哭著回家找麻麻：小小鳥差點不見

「喪屍怪物」夜半找上門！曾敬驊尖叫：頭皮傷口最嚇人

主人狂叮嚀「不要手賤」　調皮貓眼盯他推倒飲料

地方熱門新聞

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

嘉義紅豆餅公明店要關了！老闆曝無奈原因

打造自行車友善城市　侯友宜：再增40公里自行車道

皆伐八里非保護區紅樹林　恢復淡水河物種多樣性

搶攻普發6000　統領母親節加碼5000

張善政頒發2023世客博　海內外社團顧問聘書

最高獎金5萬　桃園尋找「首惜」廚師

2023灣聲樂團行腳音樂會　林口長庚演出首場

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

科技執法佔領台東　民眾諷：交通隊可以裁撤了

申請良民證免出門　進入平台直接辦

藤枝國家森林遊樂區4/21日起免預約　現場購票入園

更換瓦斯桶要小心

更多熱門

相關新聞

國際級音樂家　4/15竹市文化局演藝廳登場

國際級音樂家　4/15竹市文化局演藝廳登場

臺北市立交響樂團（Taipei Symphony Orchestra，以下簡稱TSO）2023年大師系列《殷巴爾與齊柏絲坦》，將於本周六（15日）晚間7時30分於新竹市文化局演藝廳演出。文化局指出，TSO大師系列為年度鉅獻，自2019年起連續第5年邀請桂冠指揮殷巴爾（Eliahu Inbal），今年更邀請到睽違3年訪台的當代鋼琴名家莉莉亞．齊柏絲坦（Lilya Zilberstein）同台共演，古典樂迷們千萬別錯過！

竹市產業輔導計畫　助開拓文創商品　

竹市產業輔導計畫　助開拓文創商品　

星巴克進駐市定古蹟「新竹州圖書館」

星巴克進駐市定古蹟「新竹州圖書館」

竹市演藝廳前台服務培訓課程登場

竹市演藝廳前台服務培訓課程登場

2023新竹市兒童藝術節起跑

2023新竹市兒童藝術節起跑

關鍵字：

新竹市文化局

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

老父親「堅持不讓請看護」　50歲孝子生日暴斃

快訊／三讀通過！道交條例修法恢復民眾檢舉違停　不禮讓行人罰更重

終極大魔王來了！「他心痛噴5萬元」全場激怒

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面