《Explore！兒童體驗教育培訓計畫》　協助孩子探索新事物

▲第1季兒童主題講座首場於昨（13）日登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府以「兒童友善城市」為目標，推出《Explore！兒童體驗教育培訓計畫》第1季兒童主題講座首場於昨（13）日登場，由「還我特色公園行動聯盟」副理事長李玉華，與現年8歲的友善兒童世界觀察家劉鈺絜主講，分享「和兒童一起玩博物館—兒童友善及賦權的博物館經驗」，現場吸引不少關心兒童權益的市民參加，文化局長錢康明特致贈講者專屬似顏繪，場面溫馨熱絡。

錢康明表示，為了逐步實現老幼共好、新竹好學的施政理念，市府除了推動各項兒童福利及教育措施外，同時鼓勵家長在體制內外讓孩子多方嘗試，探索生活各領域中有趣又好玩的事物，在頻繁的親子互動中逐步分享權利予孩子，最終達到「賦權孩子」的教育目標。

錢康明強調，感謝在場所有參與者的支持，文化局將持續舉辦各類型靜態與動態活動，全面提升城市文化品質，歡迎市民朋友踴躍參與！《Explore！兒童體驗教育培訓計畫》第1季主題講座以兒童為關鍵字，邀請4位倡議與實踐者，首場講座由大小朋友雙主講的方式，展現成人與兒童互相學習與理解的重要性。

文化局說明，講者李玉華長期關注兒童參與，以豐富的倡議經驗與研究能量，分享成人對博物館的觀察；曾在小典藏發表專題、現年8歲的友善兒童世界觀察家劉鈺絜，則以兒童視角分享作為使用者對博物館的建議，展現兒童的無限潛能。

文化局指出，《Explore！兒童體驗教育培訓計畫》112年度第1季推出4場兒童主題講座，邀請兒童文化倡議者林宇儂、兒少讀物書寫者許亞歷、小村子mama team up創辦人高雅雪分享「和兒童一起的經驗」，報名消息釋出後即額滿。

文化局補充，第2季探索主題講座將邀請前國立自然科學博物館副研究員劉德祥、數感實驗室創辦人賴以威及噪咖藝術總監王仲堃，分享「探索」的有趣方法，預計5月開放報名，屆時歡迎關注兒童友善議題的夥伴報名參與，更多活動詳情請參考（https://reurl.cc/GeK9Od），或至新竹市文化局官網（culture.hccg.gov.tw/）查詢。