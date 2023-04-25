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「霜毛蝠」回來了　竹市歷史建築60公尺大煙囪成復育基地

▲「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」醒目地標：大煙囪。（圖／新竹市政府提供）

▲「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」醒目地標：大煙囪。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

霜毛蝠回來了！新竹市歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」有79年歷史，為全台少數二戰工業遺跡，廠區內的醒目地標「60公尺大煙囪」為珍稀動物霜毛蝠的棲息地之一。文化局指出，每年4月至9月霜毛蝠會將大煙囪作為生殖育幼棲所，為讓牠們成功寄居，新竹市政府與台灣蝙蝠學會於廠房周邊掛設蝙蝠屋，近日已發現80多隻霜毛蝠於廠房周邊出沒，顯示保育工作有成，也讓民眾又驚又喜。

市府表示，大煙囪廠房位處清交大、工研院、科學園區聚集的重要地帶，周遭還有汀甫圳綠帶、光復路商圈及赤土崎停車場，兼具休閒、教育及文化保存意義。目前亦同步透過促參法招商，盼修復工程完工時，能讓民眾更加認識六燃歷史場域與珍稀動物霜毛蝠。

文化局長錢康明表示，「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」為台灣少數僅存二戰時期軍事工業遺跡，二戰後廠房作為眷戶居住使用，住戶以簡陋建材自行搭建建築、夾層來擴增使用空間，以供各家各戶分居，形成「屋中有屋」、「空中樓閣」的特殊居住形式。「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」於99 年3 月16 日經市府公告登錄為歷史建築，賦予文化資產法定地位，並獲得文化部「再造歷史現場計畫」前後共計3億餘元的經費支持。

文化局說明，大煙囪廠區計分3期以執行「再造歷史現場計畫」，第1期工程已完成廠房結構補強，本期第2期修復工程經費2,650萬元，主要針對大廠房周邊景觀及廠房本體部分構件修復，已於今（112）年3月底開工，預計明（113）年4月完工；第3期修復工程經費2億5,470萬元，將持續修復大廠房歷史本體及還原歷史樣貌，工期推估30個月，預計今（112）年下半年開工，115年底完工。

文化局補充，目前修復工程中較高干擾的工程亦配合霜毛蝠復育季節，讓霜毛蝠能與新竹六燃共生共存。此外，文化局今年亦完成新竹六燃的產程還原及構造指認調查研究，後續將於大煙囪廠房中展示產程說明，重現日治時期的戰爭工業流程。

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