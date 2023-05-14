郭台銘宴藍常委尬侯友宜　陳玉珍力挺：相信朱立倫會做智慧選擇

▲郭台銘宴請國民黨中常委，立委陳玉珍受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統人選預計5月17日揭曉，鴻海創辦人郭台銘來勢洶洶，新北市長侯友宜也是呼聲頗高。郭台銘近來除了透過大型造勢活動爭取藍營支持者力挺外，郭台銘也親自致電邀請國民黨中常委在今（14）日中午餐敘，爭取國民黨內支持的意味濃厚，也代表其參選的決心。國民黨立委陳玉珍表示，他們會堅持到最後一刻，更相信國民黨主席朱立倫會做出最有智慧的選擇。

陳玉珍受訪指出，朱立倫要做關鍵抉擇的時刻，今天的餐敘是要讓國民黨最高權力機構中常會了解，為國民黨選出一個最正確的參選人，可以如何整合非綠的力量，在野的聯盟，才能對國民黨在2024年達到最好的結果。

聯電榮譽副董事長宣明智16日邀約中常委吃飯，今天郭台銘又邀約吃飯，是否是會前會？陳玉珍則說，這應該是不同的邀約，多多溝通交流，不只是為黨的發展，也是為國家的發展，多多交流都是好事。

是否郭台銘親自邀請，陳玉珍笑說自己不了解，今天主要是要和中常委請益，讓中常委了解如何在這一次的徵召，為國民黨選出最強的參選人，這個參選人要有整合在野陣營的能力，2024年唯有在野陣營的大團結，藍軍才有勝出的希望。