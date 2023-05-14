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女裝男搭訕騷擾女子…足跡遍布全台！　警衝上火車廁所抓到他

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市一名女子4日遭到另名穿著女裝的男子搭訕騷擾，警方獲報後立即展開追查，確認男子身分就是有詐欺、性騷擾前科的詹姓男子(31歲)，經多日追查後，於13日下午長詹男行蹤，並在南下自強號的車廂廁所內將其逮捕。警方訊後，認為詹犯罪嫌疑重大，且有反覆實施犯罪之虞，向檢察官建請聲押禁見，以防再犯。

▲▼女裝男搭訕騷擾女子。（圖／記者林悅翻攝）

▲女裝男搭訕騷擾女子。（圖／記者林悅翻攝）

警方調查，詹男平日喜好穿著女裝衣裙於各縣市火車站出沒，4日當天詹男前往台南市中山路段，並以借錢搭車為由刻意搭訕騷擾路旁1名女子，期間並以手背不意碰觸讓女子感覺有異乃欲撥打電話聯絡朋友，始讓詹男慌忙逃離現場。

事後女子事後深覺不安於11日向第二分局博愛派出所報案並經員警受理後，馬上調閱監視器、過濾可疑人等鎖定涉案之詹男，也查知其以類似手法分別於台北、高雄等地犯案，為防止其再犯，乃即報請台南地方檢察署檢察官核發拘票。但因詹男行蹤不定，專案小組除派員北上其苗栗住處埋伏查捕未果，同時也通報各警察機關協助注意查緝。

13日下午2時許接獲鐵路警察局高雄分局嘉義派出所員警通報有一男子穿著女裝未買票強行搭上火車南下，與查緝對象特徵相符，乃即由博愛所員警即趕赴台南火車站等候火車到站時，在台鐵站務人員配合下，在火車某車廂廁所內將詹嫌拘提逮捕到案，續經調查後依強制罪、詐欺罪及性騷擾防治法等罪嫌送辦，並建請檢察官聲請羈押，以防制再犯。

詹嫌於13日中午下午2時許，因未購買火車票強行自嘉義站上車南下，經台鐵人員及鐵路警察局員警查看監視器，發現是通報協助注意之對象，經相互聯繫確認後，也即由博愛派出所多名員警趕往台南火車站。在火車進站後也在台鐵人員及鐵路警察局高雄分局台南分駐所員警等協助，迅速在車廂廁所內發現躲藏之詹嫌，也在員警出示拘票確認身分後，為警當場逮捕帶回調查。全案調查後將詹男依涉嫌強制罪、詐欺罪及性騷擾防治法等罪嫌送辦，並以犯罪嫌疑重大且有反覆實施犯罪之虞向檢察官建請聲押。

第二分局表示，詹男屢次以借錢為由，在全台火車站周邊趁機騷擾女姓民眾，破壞社會安定秩序。本次第二分局專案小組受理後迅速鎖定犯嫌，並報請檢察官核發拘票，也在鐵路警察局之全力協助下，迅速將詹嫌查緝到案依法嚴辦並建請檢察官聲押以防再犯，展現警察保護民眾安全之決心及專業能力；另犯嫌也不排除另涉其他案件，民眾如有受害或線索請與第二分局偵查隊聯繫。

▲▼女裝男搭訕騷擾女子。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼女裝男搭訕騷擾女子。（圖／記者林悅翻攝）

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