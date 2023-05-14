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郭台銘午宴藍常委卻「多人缺席」　陳玉珍斥絕無賄選：格局太小

▲▼郭台銘宴請國民黨中常委,立委陳玉珍受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘宴請國民黨中常委,立委陳玉珍受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

聯電榮譽副董事長宣明智原訂於16日舉辦「挺郭餐會」，但國民黨2024總統人選將在5月17日定案，因此今（14）日中午忽然加開場次，地點位於信義區知名豪宅「國美建設國家美術館」。據了解，多位中常委不克出席，另有青年中常委屢次未獲邀請，怒嗆「郭台銘根本忽視青年！」

聯電榮譽副董事長宣明智原訂16日晚間舉辦「挺郭餐會」，但隔天17日國民黨就會拍板總統候選人，且15、16日朱立倫就會找郭台銘、侯友宜兩位主要候選人洽談。正當外界議論16日這場「挺郭餐會」是否為時已晚，宣明智忽然在今天中午加開場次，在信義區知名豪宅「國美建設國家美術館」舉辦。

郭台銘座車率先於11時33分進入建築物，但之後僅見到中常委鄭正鈐入內。據了解，李德維、黃紹庭、張育美均不克出席，謝衣鳳、徐弘庭等多位青壯派中常委也未現身；另外值得注意的是，一位青年中常委屢次未獲邀請，但卻頻頻接到媒體詢問是否出席，害他不只不堪其擾，也相當尷尬，深感未受尊重，因此怒批「郭台銘根本忽視青年！」

立委陳玉珍12時25分到場接受媒體訪問，她表示，面臨朱立倫即將做出關鍵抉擇的時刻，所以今天餐敘主要是要讓國民黨最高權力機關中常會了解，如何選出一個最強候選人，將來如何整合在野聯盟，未來才能夠在2024達到最好結果。她強調，大家都相信，不管最後結果怎樣，朱立倫會做出最有智慧的選擇。

陳玉珍也說，今天主要是跟中常委請益，也讓中常委了解到，如何為國民黨選擇最強的候選人，尤其這個候選人能有整合在野陣營的能力，大家都知道，2024唯有整合在野大團結的聯軍，才有勝出希望。對於今天忽然加開場次，她解釋，應該是不同的邀約，但多多溝通、多多交流，只要是為黨的發展、為國家發展都是好事。

對於屢次舉辦餐敘，有媒體質疑是否涉及賄選，陳玉珍直接否認「當然沒有」，完全都沒有違反選罷法，朋友吃飯這都是很正常的事情，「說是賄選，格局實在太小了」。至於何時接到這場餐敘的通知，她說應該跟媒體記者都差不多。最後，對於今天加開餐會是否是因16日那場已經「見光死」，以及對於國民黨是否已經確定人選，陳玉珍均回答不知道。

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