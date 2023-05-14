彰化機車雙載拒檢衝撞　警開槍命中！毒犯倒土地公廟送醫不治

▲楊男遭警員開槍擊中，送醫不治身亡 。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化縣2名警員昨（13日）深夜巡邏時，遇到機車雙載的2名可疑男子想攔查，不過2男拒檢騎車逃逸還衝撞警員，警員開槍，騎車的楊男雖中彈但仍突圍離開，2男騎到埔心鄉羅厝村土地公廟後，由未受傷的男子打電話求救，消防隊到場後將楊男送醫，但仍不治身亡。

警方表示，該起事件發生在田尾鄉柳鳳路、民生路口，2名警員晚間23時40分巡邏時，39歲楊男與張男共乘一部機車，見巡邏車未打方向燈左轉閃避行跡可疑，於是開啟警示燈及警鳴器上前示意臨檢，但對方不接受加速逃逸，警方在後尾隨到死巷後下車趨前攔查，2男竟騎車突圍衝撞警員，當下拔槍擊發1槍。

騎車的楊男中彈後負傷後，改由同車的另名男子騎車，騎到埔心鄉羅厝村土地公廟後打電話求救，消防隊到場送醫，但楊男仍不治身亡。

警方指出，經查楊男因毒品案判刑6年，遭彰化地方檢察署核發拘票查緝中，北斗分局研判其為深怕遭拘提，而有衝撞警員之情事，全案北斗分局已報請彰化地方檢察署相驗、偵查中，並全力協助家屬處理後續事宜。

另警方將張男列為關係人，通知到案說明後交由檢察官偵辦。檢方表示，關於全案發生事實經過、值勤員警警械使用時機等相關細節，檢察官均將全力偵辦，釐清事實真相，以求毋枉毋縱。