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【英語TOEIC通】面試官問：有什麼問題想問？教你三大回答方式

▲面試。（圖／CFP）

▲ 面試。（圖／CFP）

文／羅伊伶 Janet Lo

面試不只是讓公司了解求職者的機會，也是求職者能了解職務到底適不適合自己、與期望值符不符合的時機，是雙向進行的。到了最後通常會有讓求職者提問的時間，此時就得把握良機，除了更深入了解工作實際狀況或公司文化與政策之外，其實透過問的問題，雇主也能感受到你對此職務是否真的抱有熱忱與興趣喔，本次從TOEIC測驗職場英語情境介紹相關內容！

1. Could you specify the duties and goals of this position?

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「可否請您說明實際的工作職責與職務目標？」

面試時主管不一定會主動說明職務細節，不過確實了解實際職責才能知道自己接下來每天要面對的是什麼，評估能否接受，是個必須確認的項目。此句使用動詞specify是「具體說明；詳述」的意思為及物動詞，後面接上受詞duty詢問實際的工作職責。中文同為「責任」的responsibility有時可互通使用，不過responsibility一字較著重於「對事情負責的狀態」，而duty則是用來描述「必須執行的職責」，涵義上有些許差異，因此在說明過去工作經驗與負責過的責任時，兩字皆可通用，但在詢問實際工作職責內容時，使用duty會比較適當。

My major responsibilities in the previous job include organizing international conference events, contacting foreign clients, and providing consultations for local companies.
（我前份工作的主要責任包含組織國際會議活動、與國外客戶聯繫，並提供在地企業諮詢服務。）

Cleaning the restrooms and ordering meals for all the employees are our shared duties.
（清理洗手間與替所有員工點餐是我們共同的工作職責。）

2. Is this a newly-created position or an existing position?

「請問這個職缺是全新的職缺，還是既有職缺?」

若為全新職缺，有時連主管自己都對職務規劃都不明確，若不喜歡工作變動性太大覺得較無安定感的人，便須進一步和主管釐清這份工作的期望與目標，而若職缺為既有職位有人離職，便須問清楚前人離職的原因，評估這份工作是否有潛在問題，或確保自己不犯同樣的錯誤，因此透過此問題確實了解職缺背景才能判斷後續該深入探索的問題。此句的newly-created是複合形容詞的用法，用副詞newly結合過去分詞created表示「新創造的」以修飾名詞position。

副詞+過去分詞的複合形容詞很常見，如a newly-wedded couple「新婚夫婦」、a well-behaved kid「行為良好的小孩」和a densely-populated area「人口密集度高的區域」等。
existing是由動詞exist演變成現在分詞existing做形容詞使用，像是interesting「有趣的」、tiring「令人疲累的」及inspiring「具啟發性的」等字皆為此類。

3. What’s your expectation of this position?

「您對此職務的期望是什麼？」

無論是新興職缺或是既有職缺，都可以藉由這個問題來向主管確認主管對你未來工作的期許，除了能夠清楚知道接下此工作要奮鬥的目標之外，以積極主動的方式詢問主管的期望職也能展現出自己想擔任這份職務的高度興趣，可說是一舉二得。expectation源自動詞expect「期望」，但台灣讀者經常誤會expectation的含意，其實expectation這個單字本身只有「預期某事會發生」的意思，並沒有「對人給予寄望、希望」的興奮、充滿期待的意涵，因此在表達老闆期望、預期你要辦到的事情，應使用expectation，但當想說明對某人抱持著高度期許與希望時，則應使用anticipation一字。

After months of anticipation, Mark has finally been officially promoted as the general manager of the company.
（在期待了好幾個月之後，馬克終於被正式升為公司的總經理了。）

Our expectations are that there’s going to be a pay cut next month.
（我們的預期是下個月將會被減薪。）

【TOEIC模擬試題】

1. The Ruby Winery, established in 2003, has been leading our customers to explore the beauty of food and wine pairing with our __________ experts.
(A) high-respected
(B) high-respecting
(C) highly-respecting
(D) highly-respected

2. Considering all the mistakes the manufacturer __________, there’s little expectation of them producing any high-quality products.
(A) makes
(B) made
(C) has made
(D)have made

解析:

1. 正解為(D)。此句文意為「成立於2003年的盧比酒廠一直以來都是透過我們備受尊崇的專家來引領顧客們探索餐酒搭配的美妙」，在此應使用由副詞與過去分詞所組成的複合式形容詞來修飾後面的名詞experts，故(D)為正解。

2. 正解為(C)。此句文意為「細想到製造商所有犯過的錯誤，對他們能製造出高品質的產品幾乎沒有期待」，在此應使用現在完成式，因為描述的是從過去到現在這段期間製造商犯過的所有錯誤，且製造商為單數應使用第三人稱單數動詞，故(C)為正解。

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