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YouTuber多益老師翻譯BNT電郵　「建議王必勝上英文閱讀課」

▲▼民眾黨新竹市議員、英文教師YouTuber「Cindy老師」宋品瑩。（圖／翻攝宋品瑩新竹市議員臉書）

▲民眾黨新竹市議員、英文教師YouTuber「Cindy老師」宋品瑩。（圖／翻攝宋品瑩新竹市議員臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘指控蔡政府卡BNT疫苗採購，是因民進黨堅持與BNT的協議對外必須寫「獨立的台灣政府」，被衛福部及衛福部次長王必勝否認。對此，民眾黨新竹市議員、英文教師YouTuber「Cindy老師」宋品瑩觀看信件前後文並翻譯後直言，「強烈建議王必勝上英文閱讀課」。

宋品瑩10日晚間發文表示，昨天郭台銘跟BNT的一封英文信件引起廣泛討論，同樣一封信卻有許多不同的解讀。其實這封信的用字並不難，新聞中的翻譯也沒有錯誤，疑惑「為什麼出現這麼多不同的詮釋？」

宋品瑩認為，這封信應該從頭讀到尾，不要被片面的解釋誤導，「試想，如果這是一篇多益閱讀測驗，可能會出哪些考題呢？」

▲▼《ETtoday新聞雲》記者獨家取得BNT大股東於2021年6月16日寄給鴻海創辦人郭台銘的原文電郵，證明郭台銘早得知BNT不會賣疫苗給他。（圖／記者陶本和翻攝）

▲BNT大股東於2021年6月16日寄給鴻海創辦人郭台銘的原文電郵。（圖／記者陶本和翻攝）

她解析信件內文，信件中 Franz Haniel簡單慰問之後立即進入正題，他寫道 "The only reason why this agreement has not been implemented, according to Helmut, was..."，中文翻譯為，「根據BioNTech董事長Helmut的說法，該協議之所以未實施，唯一的原因就是...」。

因此，可以推斷出郭台銘問的是 "Why hasn't the agreement been implemented?" 「為什麼協議還沒有執行？」，而不是 「為什麼疫苗不能賣給郭台銘？」

宋品瑩指出，王必勝以及部分媒體畫重點明顯錯誤，這封信並不是在回答「為什麼疫苗不能賣給郭台銘？」，而是 「為什麼採購協議還沒有執行？」

至於唯一不執行的原因，則是"because the Taiwanese government insisted that in the public announcement about this agreement it is stated, that this agreement is between BioNTech and the INDEPENDENT Government of Taiwan. Since that was unacceptable to Fosun, the deal was cancelled."中文翻譯為，「台灣政府堅持在有關該協議的公告中，聲明該協議是BioNTech與『獨立』的台灣政府(INDEPENDENT Government of Taiwan)之間的協議。但由於Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易即被取消。」

▲▼鴻海創辦人郭台銘出席Preserving HOPE 延續妳的卵實力記者會，並就蔡政府擋BNT疫苗一事再次說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

宋品瑩表示，這段中有一個特別突兀的地方，就是INDEPENDENT (獨立) 使用了全大寫。除非是縮寫或是商標，否則在英文不會使用全字母大寫；若使用在書信中，則表示強調或生氣、提高音量，「而這段話中作者在 INDEPENDENT 使用了全大寫，強調就是這原因，導致採購協議無法執行。」

宋品瑩指出，前衛福部長陳時中證實名稱用Republic of China（Taiwan）就買到疫苗，因此王必勝跟鏡周刊畫的「重點」，在信件中只是作者及收件者都知道的事實，並非回答郭台銘的疑問。

她進一步分析，信件中倒數第二句 "Maybe you can use your political influence to convince the Taiwanese government that with a different wording there could be a deal."，中文翻譯為，「也許你可以利用你的政治影響力說服台灣政府，用不同的措辭可能可以達成協議」。

▲▼ 衛福部次長王必勝 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部次長王必勝。（圖／記者嚴云岑攝）

宋品瑩表示，如果是閱讀測驗，這句可以出的題目是 "What might Terry Guo do after reading this email?" (郭台銘在閱讀此信之後可能會做什麼?)。正確答案會是「說服政府不要用INDEPENDENT Government of Taiwan這個荒謬的名字來採購疫苗」，而不是「想辦法自己買疫苗」。

宋品瑩認為，從頭到尾這封信都沒有顯示郭台銘想要以私人名義來購買疫苗，作者也沒有建議郭台銘用私人名義購買疫苗，「王必勝擷取信中並非重點的一句話來指控郭台銘抹黑政府才是真正的抹黑」，「強烈建議王必勝上英文閱讀課」。

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