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改變逆境趁現在！　5月「這3類命格」貴人運大爆發　

倒楣,衰,跌倒,哭,失戀,被甩,劈腿,難果,歹命,婆媳問題。（圖／記者李佳蓉攝）

▲當生活陷入困境時，都會希望有貴人相助。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者謝欣辰／綜合報導

許多人都會遇到生活陷入困境，什麼事都感覺不順的時候。《科技紫微網》表示，命宮有天機、武曲、貪狼的民眾，5月正值貴人運大爆發的時刻，要及時把握。

《科技紫微網》表示，對大多數人來說，日常行事若能得貴人相助，事務發展走向往往會比預期更順利，特別是遇到棘手的事件，貴人往往會推動時局撥開迷霧，化險為夷。而命宮帶有天機、武曲、貪狼的民眾，更要把握5月貴人降臨，福報多多的主星。

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命宮有天機
 天機本月時運較為一般，但貴人運不錯，能帶你走出混亂局面。本月你整體狀態較為鬆散，對事物的積極性不高，特別是上半月，在工作生活中小麻煩不斷，內心難以平靜，無法妥善處理。

問題會積累在下半月逐一爆發，若不能及時調整狀態，對此只能有心無力，好在有往日積累的好人緣，將在此時發揮作用，同事與朋友會成為你的救星，助你一臂之力，順利解決問題。因此，本月雖不是一帆風順，但好在也能在他人幫助下迎來雨過天晴。

難過,安慰,姊妹,好朋友,閨蜜,失戀。（圖／記者李佳蓉攝）

▲命格中有「天機、武曲、貪狼」的民眾，5月貴人運大爆發。（圖／記者李佳蓉攝）

命宮有武曲
武曲本月遇見貴人的機率很大，貴人的出現將為你的生活增色不少。本月你可能會受瑣事影響，在工作中顧此失彼，難以專注。本職工作因此難有較大突破，甚至出現一些犯錯時刻。

意志消沉無法使你改變現狀，若能逆向為之，多多前往一些社交場合，反而能柳暗花明，本月在外遇見貴人的幾率很大，這可能是一位經由好友介紹的新朋友，他將給予你一些理財賺錢方面的指導及建議，這對於你改變現狀來說似乎逢甘露，因此不妨在主動社交互動中，認識新朋友，運用人際關係的力量扭轉劣勢。

命宮有貪狼
貪狼本月貴人運方面的強勁運勢，這波貴人助力會使得貪狼在工作方面如魚得水，有如神助。無論你目前的職場狀態如何，都將從中受益，只需在收到福運照拂之時，順勢為之，誠心以待。

對已經身處職場的工作者來說，本月個人狀態不錯，才華出眾，來自於前輩亦或領導的提攜會讓你獲得到非常難得的表現機會，好好把握，便能做出一番成績。即便是有離職想法，或者目前正在求職的貪狼，也會感受到這波貴人助力的推動，本月多與親友走動，或將在與親友交談的過程中，被推薦一些較好的工作機會，助你改變現狀。

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