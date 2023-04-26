不必贏在起跑點！命理師曝3種「大人物命格」：好命在後頭

▲天生自帶「大人物命格」的人，遲早會成功。（圖／ETtoday資料照）



記者謝欣辰／綜合報導

一般民眾都會羨慕含著金湯匙出生的人，可以有更多資源，不需要完全靠著自身爭取。《科技紫微網》就表示，有些人根本不必擔心自己沒贏在起跑點，因為他們一出生就自帶特殊命格，「就算成功來得較晚，遲早會變大人物」。

《科技紫微網》提到，大多數的人都必須在後天努力奮鬥，才能有機會達到嚮往的人生，每個人成就的時間不同，有人30歲左右已事業有成，而有些人可能要到40歲才能撥開迷霧，但也因為經歷更多挫折，累積了豐富的人生智慧，並說道只要有符合以下3種命格的人，都不必急著羨慕他人，因為好命在後頭。

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命宮有廉貞

年輕的廉貞自視甚高，不懂收斂鋒芒，雖然充滿抱負，但缺乏發展平臺。在很長的一段時間內，廉貞會感到挫敗並且不得志，而這很大程度上是與心態有關。隨著年歲的增長和見識的增加，中年以後的廉貞會變得沉穩，處理人際關係也會更加圓融。廉貞本身是完美主義者，這樣的轉變將是實力的另一種加持，因此許多機會將會主動找上門來，而能量場的正向轉變也將助力中年的廉貞星迎來好運。

命宮有巨門

巨門屬於擅長口才、靠說話謀生的人。然而，在年輕時，巨門可能無法善加運用自己這項才能，反而會因為自我意識過高，修養不夠，而沉迷於言語爭論中，四處招惹麻煩。這是不少有天賦之人的通病，個性上的不足若不經歷一番磨練，只會制約實力的發揮。很長一段時間，巨門難以找到自己發揮的方向，常常言多錯多，結下敵人。人生下半場，隨著閱歷經驗的增多，巨門會開始反省改變。由於本身極為聰明才智，只要下定決心，就能將「喜愛說話」變成「善於說話」，即使在中年之後，仍有機會超越以前的自己。

命宮有太陰

太陰自己可能難以發現，自己的潛意識並沒有將自己置於人生的第一位，多數時候都是活在他人的期待之下，謹小慎微，很少為自己考慮。顧慮多，行動少，這也是為什麼不少太陰前半生看似做了很多努力，卻難以獲得成就的關鍵原因。隨著年齡的增長，太陰的中年智慧開始浮現。生存壓力和年齡壓力將推動太陰不再滿足現狀，尋求突破。前半生因為心地善良而積累下來的良好人脈，將成為中年逆襲之路上不可或缺的貴人助力。此時萬事俱備，一旦開始行動起來，自然會水到渠成。