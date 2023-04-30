水逆來襲！天秤人財受影響、射手雪上加霜　12星座應對攻略一次看

▲2023年第二波水逆來襲！這段期間可能會感到運勢不順。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

2023年第二波水逆降臨！水星已於4/21起，在金牛座開啟本年第二次逆行，預計將一路持續到5/15，歷時約24天，這段期間可能會覺得運勢不順、做事多有阻礙，對生活造成不同程度的影響，《科技紫微網》整理出12星座應對攻略，教你如何安穩度過剩下的2週！

牡羊座

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本次水逆主要會影響到牡羊們的財務狀況，會有一種「忍不住買買買」的消費衝動。認真審視自己的花錢習慣和財務規劃，注意避免過度消費和未經仔細評估的投資。趁此時期，好好思考如何提高自己的價值和收入，學習新技能，或尋找更好的職業機會，都是很好的途徑。

金牛座

水星在命宮逆行，會使牛兒感受到一波壓力。財務難有進展，心情也時不時變得煩躁。不妨多關注自己的內心世界，以閱讀、學習方式來擴展視野和思維，避免陷入情緒壓力或衝動投資。在與人合作時，記得多多聽聽對方的意見，不要一味執著，認定自己的想法才是唯一解答。

雙子座

守護星水星逆行，對雙子而言最大的感受就是失去安全感。不少人會面臨內心世界的糾結和搖擺，睡眠也會受到影響，一到深夜就忍不住陷在過去的回憶裡，患得患失。不要把專注力放在無法或無力改變的事情上，同時不妨嘗試一些冥想和放鬆的活動來平衡情緒和心態，尋找出最適合自己的健康生活方式。

巨蟹座

水逆期間，巨蟹座會比較容易在人際關係上起摩擦。工作上需要注意傳話不要出錯，與朋友之間的溝通和合作也要更仔細。此外，這個時期還適合思考你的長期規劃和目標，為將來做準備。戀愛中的人，不要把工作壓力轉到另一半身上，單身者容易遇到爛桃花，耗損精神，應趁早脫身。

獅子座

水逆來到獅子座的天頂，近期可能會感到有些受制於人，無法按照自己的意願施展身手。職場上這種感受可能更明顯。與其消極、擺爛，不如反過來衡量自己的優勢在哪裡，並審視自己與同事和上司的人際關係，在人際的局之中找出適合你的位置，給自己一個新機會。

處女座

水逆期間，處女座比較明顯的影響是學習效率和執行力下降；計畫好的事情沒有辦法按照預期進行，部分處女座的出行計畫會延後。如果感到靜不下心來學習，也可以用別的方式吸收養分，比如結交好友、體驗新鮮事物等。如果有重要的計畫，應提早規劃，並準備幾個備用方案。

天秤座

本次水逆主要會影響到天秤的人際關係、財務狀況等領域。持有的股票或其他投資也許會有波動，也要留心貴重物品，最好不要攜帶出門，免得破損或丟失。另外，應比平常更注重與人的溝通和理解，並避免與他人有直接利益衝突。可趁此時期審視自己的財務狀況和整體規劃，避免不必要的風險和損失。

天蠍座

水逆期間，天蠍座可能會遇到一些挑戰，主要是發生在人際關係和財務方面。此時需要更加注重人際關係，也要注意自己與環境的協調互動。戀愛中的蠍子要控制情緒，多換位思考，才能經營好感情。單身的天蠍可以認真審視一下自己的情感需求。在這個期間也應謹慎管理財務，避免過度花費、和不當的投資決策。

射手座

因為工作上的瑣事，不少射手應該焦慮了好一陣子了吧。水星逆行可能會雪上加霜，放大你的負面情緒，引誘你做出衝動的決定。為了保護好自己，請多休息，安定精神。有了好的精氣神，才能有清晰的頭腦，為自己的未來生涯制定清晰的目標。

摩羯座

近一個月，摩羯座會感受到來自家庭關係的壓力，可能會有些與家人相關的瑣事佔據你的時間和精力。不過只要處理好了，你會很有成就。部分摩羯則適合在這個時期探索自己的創意和藝術方面的能力，可嘗試新的事物來刺激自己的創造力，體驗樂趣和成就感。

水瓶座

這段時間，需要水瓶處理的瑣事會比較多，難免讓你有些心煩意亂。越是這種時候，就越要謹慎細心，像是上班提前幾分鐘出門，重要檔案多保存幾份，與同事的溝通要清楚，這樣就能省去很多麻煩。另外，這也是一個獲取新知的好時機，可以試著去開發新技能，或參加感興趣的課程喔。

雙魚座

很幸運，水逆對雙魚的影響不大，只要穩定情緒，多加細心即可。不過，可能會遇到被人放鴿子的情況；另外也不建議外借貴重物品、金錢給朋友。部分雙魚會被指派一些新的專案，或找到新的嗜好、新的社交圈等，能夠在其中發現並展示自己的才能。