穀雨大轉運！4生肖「財神＋愛神降臨」　命理師曝開運秘招

▲生肖牛、狗、羊和雞的民眾會在「穀雨」轉運。（圖／記者賴亭羽攝）



記者謝欣辰／綜合報導

穀雨是春天最後一個節氣，也是季節更換的過渡期，代表著世界萬物都將會變化。《科技紫微網》就表示，生肖牛、狗、羊和雞的民眾，要把握這個轉運好時機，好運讓你玩個手遊都能刷出高級裝備。

生肖牛、狗：愛神眷顧

愛情吉運喜神降臨，愛情迎來甜蜜期，誤會冰釋、情感升溫，是進一步推進感情進程的關鍵時期，有告白、求婚打算的朋友不妨趁此機會展開行動，會有不錯的結果。單身的朋友這個階段可以多參加朋友聚會，留心身邊出現的異性，說不定就能撞上桃花運，發展一段浪漫情緣。

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生肖羊：事業大吉

事業運程高漲，多方助力，如虎添翼，這將是你大展拳腳的時刻。此時簽約、交易、銷售的成功率很高，對業務工作者來說，一定要把握！在這個對事業發展是非常有利的時期，若是腦海中有規劃了很久的某項工作，不妨展開行動，會有不錯的開始！

生肖雞：財氣升騰

財源大開，偏財運特別旺，有投資理財的人，股票、外匯等該出手時就出手！近期運氣不錯，買入賣出的眼光會很精準，畢竟就連玩個遊戲也有機會幸運刷出高級裝備、賣個好價錢，敢想敢做，就能小賺一筆！

若不是這4個生肖的民眾也別灰心，《科技紫微網》也分享3大開運秘招：

第一招：穀雨喝春茶

穀雨時節南方地區有喝二春茶的習慣，經過一個冬天的休憩，春季正是茶葉質地最為脆嫩之時，此時採制新茶沖泡飲用，有清火明目的養生功效。

第二招：穀雨賞牡丹

穀雨春光曉，山川黛色青，穀雨時節已到暮春，滿園春色正值爭奇鬥豔之時，此時最值得一看的，便是牡丹花。穀雨前後是牡丹花開正盛，因此又有穀雨花的別稱，國色天香，花開富貴，此時賞之，情趣兼有。

第三招：穀雨殺五毒

穀雨之後馬上就要迎來初夏，氣溫升高，病蟲毒蟻進入繁殖階段，此時民間有一邊滅蟲殺毒，一邊貼穀雨貼的習慣，穀雨貼屬於年畫的上面繪著神雞捉蠍、天師除五毒等形象，有驅凶納吉的美好寓意。