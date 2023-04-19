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桃花來了！農曆三月12生肖運勢曝　 屬馬甜蜜蜜、屬猴得良緣

▲選擇B 的人，最近三個月桃花運否極泰來，單身者有望脫單。（示意圖／視覺中國CFP）

▲農曆3月是桃花月。（示意圖／視覺中國CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

時序即將進入農曆3月（國曆4/20~5/18）了，許多生肖的桃花也開始朵朵開！《科技紫微網》即分析指出，受到流月行運的影響，農曆3月是個「桃花月」，12生肖在桃花月各有不同的發展，關心桃花發展的朋友，千萬不能錯過本月喔！

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愛情運指數：★☆☆☆☆
單身者：不要把工作上的情緒帶到感情中來。說不定愛情會給事業帶來好運，開心地準備戀愛吧。
有伴侶：情人間一句無心的分手可能成為冷戰的契機，低氣壓在彼此情緒的上空盤旋。別因一時的衝動讓感情成為過去式，主動道歉並不難。

事業學業指數：★☆☆☆☆
事業運分析：工作進度止步不前，不少疑惑需要研究。心緒煩躁的時候可以泡杯清茶，寧神靜氣。
學業運分析：儘管努力學習但成效甚微，嚴重打擊了你的積極性。不要一味抱怨，應找出失敗的原因，找到正確的方法，學習才會有長進。

財富運指數：★★☆☆☆
財富運分析：上半月應守財，能推掉的活動儘量推掉。下半月可以適當參與一些風險低的投資，當然資金不能投入太多。

愛情運指數：★★☆☆☆
單身者：對另一半的高標準，會嚇退大批追求者，其實真正的愛情只要順其自然就好，不要被那些無聊的規定阻擋，敞開懷抱擁抱明天吧。
有伴侶：感情將會受到考驗，馬拉松的愛情很容易出現突發狀況。平淡的生活會消磨激情，要不時製造浪漫，一個親吻仍會讓對方心跳加快哦。

事業學業指數：★★☆☆☆
事業運分析：本月注意力不集中，工作效率低。別想一些雜七雜八的事情，會影響工作。
學業運分析：本月有些浮躁，學習也只在乎表面，很少深入探討，對知識的掌握不夠全面，運用的時候受到制約。只有百分百的掌握，才能運用自如。

財富運指數：★★★☆☆
財富運分析：上半月，人情往來的支出會比較多，入不敷出。月中以後，會有一筆可觀的投資收益進帳，以解燃眉之急。

愛情運指數：★★☆☆☆
單身者：單身者會展開閃電般的愛情攻勢，但運勢的低迷讓這一切猶如鏡花水月，不如耐心等待合適的時機。
有伴侶：在愛情中會產生一些惰性，對另一半的忽略會讓他覺得你在遊戲愛情，對你失去信心，愛情是需要經營的，不要因為懶惰而冷落了你的愛情。

事業學業指數：★★★☆☆
事業運分析：上半月運勢較好，可以運用靈感提升工作績效；下半月工作壓力增大，需適時調整步伐，轉換工作模式，才有轉機。
學業運分析：缺乏熱情，學習較為被動，需要看到周圍同學的進步才能開始緊張起來，建議多給自己動力，更積極地學習。

財富運指數：★☆☆☆☆
財富運分析：本月財富運勢不佳，有破財風險，需多注意財物安全，外出時要看好包包，避免和陌生人搭話，也不要去人多熱鬧的地方。

愛情運勢：★★★★★
單身者：出外旅遊有機會結識個性開朗、談吐幽默的異性，也許邂逅一段異域戀情。
有伴侶：戀人相處甚歡、心情愉悅，即使有小摩擦也能迅速化解。有時這些小插曲能讓你們覺得愛情的多姿多彩，對未來更加執著。

事業學業指數：★★★☆☆
事業運分析：即使客戶對你挑剔，你也要耐心十足，或許他只是想考驗你的誠意，不要因小阻礙而損失可觀的利潤。
學業運分析：覺得文科課程比較乏味，耐心不足，這樣繼續下去會出現偏科現象。文科的趣味性在於那些文字和故事的內涵，花點時間培養興趣是更好的方法。

財富運指數：★★★☆☆
財富運分析：上半月，強烈的好奇心會帶來麻煩，讓你在新事物上花不少錢；下半月，好奇心降低，讓你在投資和購物時冷靜許多，謹慎處理財務狀況。

愛情運勢：★★★★☆
單身者：你的異性緣很強，但有時會因為挑剔而錯失良緣。建議放下一些過高的要求，多了解異性的性格和人品，聽取家人和朋友的意見，或許會有意想不到的收穫。
有伴侶：本月情感生活穩定，你和伴侶之間的相處愉快，更能在小打小鬧中增加情趣，互相坦誠直白的溝通也讓你們的感情更加牢固。

事業學業指數：★★★★☆
事業運分析：與同事相處融洽，上司對你的進步有所認可。公司活動可積極參加，展現自己的特長，對職場發展有幫助。
學業運分析：本月你的邏輯思維很強，能夠全面考慮問題，作答很精準，但不要將簡單的問題想得太複雜，也不要讓答案過於複雜而難以理解。

財富運指數：★★☆☆☆
財富運分析：本月你在投資方面缺乏主見，容易受到他人影響而進行不理智的投資，最終可能會損失金錢。建議避免將錢物借給不熟悉的人，以免成為筆呆帳。

愛情運指數：★★☆☆☆
單身者：因害怕被拒絕而遲遲表白，你的一再猶豫只會給別人機會，讓他人捷足先登，等到心愛的人成為別人的伴侶才後悔已經晚了。
有伴侶：本月對於有伴侶的人而言，是個考驗月。隨彼此認識的加深，許多矛盾會慢慢浮出水面，感情不夠堅定很容易造成分手。但若能保持寬容的心態，矛盾會迎刃而解。

事業學業指數：★★☆☆☆
事業運分析：本月你對待工作有些懶洋洋，業績難以提升。多與職場新人互動，可讓你受到感染，從而燃起工作熱情。
學業運分析：依賴性比較重，在家等著父母安排，在學校等著老師安排，遇到難題就找同學幫忙，很少自己主動思考。

財富運指數：★★★★☆
財富運分析：月初在資金周轉上會遇到一點小的麻煩，不過，有貴人伸出援手，幫你度過危機。月中會有不錯的商機，只要把握及時，本月就會有收成。

愛情運指數：★★★★☆
單身者：單身者在求愛的道路上，若能得到親友的相助，有機會搭上愛情快車。如果有好的介紹，不防接觸試試，說不定就是你正在等待的緣分哦！
有伴侶：愛情運勢上升，甜蜜的戀情令你笑顏逐開，神采奕奕。不妨趁熱打鐵，利用週末到附近的城市休閒度假，享受浪漫的兩人世界，能讓感情急劇升溫。

事業學業指數：★★★★☆
事業運分析：信心不足讓你在工作中畏首畏尾，要相信自己的能力，大膽去實踐會收到很好的效果，如果能得到同事的助力，成功的速度會更快。
學業運分析：跟同學和老師關係融洽，在學業上對你的幫助很大，每當遇到困難總能在他人幫助下很快解決，但是注意不要太依賴他人的幫助，多學習獨立處理問題。

財富運指數：★★★★☆
財富運分析：本月財運比較的穩定，對於能賺外快者而言極為有利，多勞多得，肯努力的話本月收入會相當的樂觀。而且理財方法得當，將會成功的存下一筆錢。

愛情運指數：★★☆☆☆
單身者：你心儀的對象桃花特別好，讓你在眾多的情敵面前信心不足。不去嘗試怎麼知道一定失敗？勇敢一點吧，或許他喜歡的就是你。
有伴侶：愛情的陰影面擴大開來，情侶間會因為小事而鬧的非常不愉快。在感情的世界中，包容對方並不是委屈自己，而是解放了鬱悶的心情，要懂得為愛打強心針。

事業學業指數：★★★☆☆
事業運分析：會產生些許慵懶的感覺，致使工作進度緩慢，但只要安排能有條不紊的進行，還是能按時完成任務。
學業運分析：本月對待學習有點漫不經心，雖然成績並不會太差，但學習有點缺乏熱情。你不會給自己太大壓力，但也不會有太大的進步，如果想要有進步，還是要多投入一些精力。

財富運指數：★★☆☆☆
財富運分析：理財觀念淡薄，花錢沒有計劃，不管需不需要，只要喜歡就瀟灑的買下一堆無用的東西。你不妨找個負責的金錢管家，多為以後考慮。

愛情運指數：★★★★★
單身者：對愛情充滿行動力與自信，積極的表現讓你受到更多愛慕，能順利的得到期望中的愛情或感情發展模式。
有伴侶：本月的你較為注重自己外表的修飾，使你的人變得更精神，更光鮮，讓戀人既有新鮮感又賞心悅目，對你的愛也更多了。

事業學業指數：★★★☆☆
事業運分析：本月頭腦動得相當的快，這會讓身邊的同事無法跟上你的節拍，工作溝通上不免會出現一些障礙，需要學著耐心解釋你的想法。
學業運分析：本月不會有大的突破，考前投機取巧、臨時抱佛腳都不可取，還是乖乖按部就班地學習吧。文藝方面思維則比較活躍，可以和同學一起積極參加團隊活動。

財富運指數：★★★☆☆
財富運分析：本月不適宜做大的投資，即使機遇很好，也要再三思量。可是嘗試小的投資，雖然收穫不會太多，但是知足常樂。

愛情運指數：★★★☆☆
單身者：上半月一片風光無限，單身者求愛成功率頗高，只要出手就能贏得屬於自己的幸福。只是隨著下半月的到來，愛情之路會變的崎嶇不少，用心一些，當心直接從天堂掉入冰湖。
有伴侶：本月你有什麼事情都喜歡放在心裡，長時間壓抑自己的情緒，等到爆發之時容易和戀人發生大的紛爭。所以，平時遇到任何的不順不妨與戀人說，相信他能為你分擔。

事業學業指數：★★☆☆☆
事業運分析：工作上容易因為和同事間小小的摩擦而心情低落，不滿的情緒也隨之高漲。要懂得調整情緒，別因小失大，將機會拱手讓人。
學業運分析：大量的作業和考試讓你有透不過氣，心裡越是煩悶學習的效率就越低，轉而心情越焦急，這就是一種惡性循環。

財富運指數：★★★☆☆
財富運分析：投資之所以有風險，就是因為市場風雲變化，一個不小心就會捲入大漩渦中。你要做的不僅僅是落袋為安，更要懂得以退為進。

愛情運指數：★★★☆☆
單身者：本月對待過感情有些不認真，身邊的異性朋友很多，但都僅限於玩樂夥伴，沒有能正式發展的對象。下半月開始收心，遇到不錯的對象要認真對待。
有伴侶：本月是容易獲得理解的一個月，將心中的煩惱向另一半傾訴，對方能夠為你排憂解難。你偶爾耍耍小性子，也能夠獲得對方的包容。

事業學業指數：★★★☆☆
事業運分析：創新能力減弱，只適合進行按部就班的簡單工作，若參與策劃與開發工作會有些困難，儘量試著從優秀的案例中尋找靈感。
學業運分析：你的父母或許不能在學習上給你太多的幫助，但是在為人處事上卻比你經驗豐富，若跟同學相處有問題，不妨找他們交流，你會得到很多好的處理人際關係的方法。

財富運指數：★★★☆☆
財富運分析：商場裡的打折優惠讓你無法抵擋，一不小心就買回一些沒有用的東西。要制定一個詳細的理財計畫，儘量少帶點錢逛街。

愛情運指數：★★★☆☆
單身者：若想獲得真感情就要擺正你戀愛的心態，不要妄想完美的愛情，更不要遊戲愛情，遇到誠心的對象應該好好把握。
有伴侶：本月你只把極少數的心思放在了感情上，對戀人的態度忽冷忽熱，兩人的關係也因此而變得有些疏遠。若能偶爾的關懷下對方，對你們的感情可起到維護的作用。

事業學業指數：★★★★☆
事業運分析：本月對待工作只要抱持喜悅愉快的心情，就能夠把工作做好。在人際關係的處理上應圓融一些，太過刻板不易得人助。
學業運分析：本月很有上進心，月初給自己制定一個超越計畫，並能督促自己按質按量的完成學習計畫，你得到的回報是逐步提升的成績，但是不可因為有了進步而鬆懈，一直堅持會有更好的結果。

財富運指數：★★★☆☆
財富運分析：前半月是重整財務的好時機，理好了則會越來越順，月中更有發財的良機。月末運勢開始走低，尤其是口袋豐滿者更要遠離聲色場所，以免辛苦所得全都化為烏有。

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