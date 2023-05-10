假借名人、企業家詐騙頻傳　張善政要各局處主動出擊防詐

▲桃園市長張善政今天主持市政會議時表示，鑒於網路詐騙諞傳，要求各局處應主動出擊、加強防詐宣導，務必讓市民財產安獲得保障。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對網路詐騙案件頻傳，造成民眾財產損失，桃園市長張善政今（10）日主持市政會議時表示，行政院會上週通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」新措施，目前詐騙案件日益嚴重，包括網路社群平台上投資詐騙案相當猖獗，要求市府各局處應主動出擊、加強宣導防詐資訊，務必讓桃園市民財產安全獲得保障。

張善政今天下午表示，針對詐騙案頻傳，顯示目前詐騙案件日益嚴重，包括網路社群平台上投資詐騙案相當猖獗，甚至假借名人、企業家、分析師等名義開設粉絲專頁與社團，藉此取得民眾信任詐騙取金錢，要求市府各局處應主動出擊、加強宣導防詐資訊，務必讓桃園市民的財產安全獲得保障。

▲桃園市楊梅區公所、里辦公室與楊梅警方進行防詐宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

張善政認為，隨著詐騙手法日益多元，市府阻詐必須採取多元因應方式，目前許多市府公開活動中，皆可看見警察局同仁把握機會，用心準備防詐手舉牌，以走動式宣導融入人群，吸引民眾注意詐騙資訊。此外，請警察局、新聞處持續合作，充分掌握詐騙集團常用管道、素材、模式與族群，先行瞭解哪些群體可能成為詐騙集團目標，才能預先做好防詐工作。

張善政強調，在網路社群平台上，常遭投放名人詐騙、投資詐騙等不實詐騙廣告，主要目的就是吸引有投資需求民眾，市府應針對這些有投資需求民眾加強宣導，例如經發局對產業發展較瞭解、主計處與財政局對金融體系較瞭解，皆可於活動場合中適時宣導正確投資觀念管道，預防勝於治療、多管齊下，一定能避免更多民眾被詐騙。防制詐騙案件不僅是警察局責任，新聞處也應持續加強宣導，市府各局處在專業領域上，若涉及到投資、產業發展等資訊時，也應適時在活動中加強宣導，針對不幸遭遇詐騙民眾，法務局應積極給予民眾法律諮詢服務與協助。