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打工攤家計　14歲少女遭設局欠債25萬「威脅拍裸照還錢」

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲新加坡14歲少女誤入打工陷阱，還被威脅拍裸照還債。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

新加坡一名14歲少女為了幫忙分攤家計，開始尋找打工機會，未料落入求職陷阱，不但被設局欠下1.1萬多元新幣（約新台幣25.3萬元）的債務，還遭勒索拍裸照還錢。幸好她及時向父母求助，並未提供私密照片，也及時阻止更多傷害發生。

《中國報》報導，少女目前就讀國中二年級，她4月28日透過Telegram看見打工機會，宣稱只要完成網路任務，就能獲得每次50元至200元新加坡幣（約新台幣1151至4607元）的報酬，於是和自稱Jolin及Alice的代理人聯繫。

不過，少女答應接下這份打工後，卻被要求前往特定網站註冊帳號，先自掏腰包儲值100元新幣（約新台幣2300元），完成任務後才能獲得10元新幣（約新台幣230元），若未在指定時間內儲值或完成任務，還會被倒扣報酬，且負額數字隨次數翻倍成長。

少女4月30日起陸續儲值1122新加坡幣（約新台幣2.58萬元），任務系統的負額卻仍不斷翻倍，最後竟然達到1.1萬多元新幣（約新台幣25.3萬元）。此時，突然有另一名男性網友透過Telegram聯繫，表明願意幫忙償還「負債」，但條件卻是必須拍裸照交換。

少女面臨欠債和拍裸照的威脅與恐懼，終於在5月1日向爸媽坦白，一家子也於隔日報案處理。父母受訪時譴責歹徒的犯行令人髮指，也心疼孩子因為想幫忙賺錢經歷這一切，已叮囑女兒只要好好念書、分攤家務即可，不須擔心其他事情。

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