龍岡米干節閉幕　候友宜憶昔龍岡吃美食...享受幸福滋味

▲張善政和候友宜台上互稱彼此交情40年，是最好的朋友。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023龍岡米干節」1日晚間於龍岡忠貞文化園區、熱鬧的火把晚會中圓滿閉幕。桃園市長張善政邀請新北市長候友宜參與盛會，張善政和候友宜台上互稱彼此交情40年，是最好的朋友。候友宜說，20年前擔任桃園縣警察局長時，最喜歡和家人一起來龍岡吃美食，享受幸福滋味。

壓軸登場的火把晚會，市府延續前市長鄭文燦推動桃園外交的作風，也邀請來自瓜地馬拉、貝理斯、史瓦帝尼王國、新加坡、祕魯、沙烏地阿拉伯、汶萊、緬甸、印度、印尼、巴西等國駐台使節、桃園姐妹市、關島台灣辦事處、日本沖繩及泰緬寮在台商會貴賓們共同參與，並以火舞特技等精彩表演及駐台代表點燃篝火，為今年2023龍岡米干節系列活動畫下句點。

市府表示，火把節是雲南少數民族的重要傳統節日，大家燃起火把，祈求風調雨順、來年豐收，異域孤軍於撤退來台時也將這樣的傳統文化帶來桃園龍岡，成為每年龍岡米干節不可錯過的活動，每逢火把節慶活動，居住在台灣各地的雲南人便會穿上絢麗的少數民族服飾、帶著傳統樂器一同來龍岡米干節參與這樣難得的盛會。

「2023龍岡米干節」於4月21日至5月1日展開。今年主會場更從龍岡大操場再次回歸忠貞商圈舉辦，除了將商圈街道裝扮得更有氛圍外，並規劃商圈店家共同合作參與這次盛會，期許凝聚在地力量，共同為在地打造更美好的未來。

由於，龍岡米干節已在桃園發光發熱，今年回歸商圈舉辦，市府今天也以龍岡當地最自豪的雲南美食，款待遠道而來的貴賓，各國使節們紛紛對七彩的簸箕飯、暖胃米干和熱呼呼的破酥包比出一個讚，給一個愛心，大讚桃園多元族群的文化魅力。