藍營桃園市立委第一選區初選民調勝出　牛煦庭：有信心打贏

▲國民黨桃園市立委第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區15里）初選昨天落幕，市黨部主委黃敏恭公布牛煦庭在民調中勝出，將建議黨中央提名。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市立委第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區15里）初選結束，今（10）日上午，市黨部主委黃敏恭公布民調結果，由現任市議員牛煦庭勝出，將建請黨中央提名；牛煦庭得知初選勝出後在臉書上表示，「對手是鄭運鵬委員，是民進黨團幹事長，背後還有兇殘的選戰機器，這場選戰，在桃園有指標意義，請大家放心，我有無比的信心、絕對的意志，我會打贏這場選戰！」

國民黨第11屆立法委員桃園市第一選區初選，共有現任市議員牛煦庭與陳文吉2人登記角逐，5月7、8、9日連續3天民調，今天上午10時許在桃園市黨部召開民調公布會，由主委黃敏恭主持，牛煦庭、陳文吉都準時出席，另有包括書記長李世俊宇3家民調公司代表出席。

黃敏恭指出，市黨部根據2名參選人指定的3家民調公司平均支持率高低，宣布由牛煦庭出線，但先前協調時，2人已經同意不予公布民調數據，首先恭喜民調勝出的牛煦庭，此次初選過程都在公平、公正、公開原則下進行，將以此次政黨對比、黨內互比之民調結果，作為建請黨中央提名之依據。

▲國民黨桃園市立委第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區15里）初選由牛煦庭（右）勝出，黨部主委黃敏恭（中）與另一參選人陳文吉（左）緊握雙手象徵藍營大團結。（圖／記者沈繼昌翻攝）

民調落敗的陳文吉則展現民主風度，向贏得初選的牛煦庭表達祝賀之意，與主委黃敏恭3人緊握雙手，象徵藍營團結贏得勝選。

通過初選的牛煦庭隨即在臉書上貼文，「小小的差距勝出，感謝基層實力雄厚的陳文吉大哥團隊「手下留情」，更重要的是，我們完成了一場口不出惡言的正當初選程序。第一選區還有很多黨內前輩都實力雄厚，牛煦庭團隊銘記在心，我會專程拜訪請益，努力完成前輩們建設地方，良法興國的心願。」

牛煦庭還強調，「我們的對手是鄭運鵬委員，是民進黨團幹事長，資源雄厚，背後還有兇殘的選戰機器，也正因為如此，這場選戰，在桃園有指標意義，我有無比的信心、絕對的意志，我會打贏這場選戰。」