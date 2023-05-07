「桃園婦幼暨婚禮產業商品展」巨蛋館登場　六大展區優惠多

▲張善政出席「桃園婦幼暨婚禮產業商品展」。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023桃園婦幼暨婚禮產業商品展」6日於桃園巨蛋館開幕，為期3天迄8日止。市長張善政出席開幕活動表示，桃園是年輕城市，有許多年輕家庭選擇落腳桃園，邀請104家企業廠商參展，提供市民朋友從成家立業到生兒育女過程中的所需產品和相關資訊，業者也可促進與顧客的溝通進，獲得更多收益。

張市長指出，市府照顧女性從婚前、婚後到產後的各階段需求，提出凍卵營養金補助、產後心理輔導、生育津貼「加1胎多1萬」、「5歲幼兒免學費之教育助學金」、「桃園市公私立國中小免費營養午餐政策」等福利政策，希望在市府支持下，鼓勵桃園年輕夫婦多生育，打造桃園成為宜居城市。

經發局長張誠表示，5月6日至8日為期3天的「桃園婦幼暨婚禮產業商品展」以「好家在桃園」的成家概念，規劃「新婚成家區、呵護寶貝區、親子教育區、美食好禮區、健康生活區、媽咪寵愛區」等6大展區，包括新婚所需的婚紗、婚攝、婚禮小物、香氛保養品、飯店服務；孕媽咪所需的月子餐、產後護理、媽咪及寶寶用品、寶寶粥、幼教商品、彌月商品；生活中必備的廚房用品、養生飲品、服飾、清潔用品等商品，以及婦女購車優惠活動等。

張局長指出，今（112）年邀請三麗鷗大明星美樂蒂、酷洛米擔任活動代言人，設置專屬拍照打卡區，讓市民留下美好時刻；另邀請桃園知名服飾企業-鑀德恩公司為孕媽咪們設計媽媽包，送給到場的孕媽咪們。針對領有媽媽手冊的全國孕媽咪推出【消費滿額抽豪獎】活動，只要到展館內消費滿6,000元，憑當日消費發票或收據，即可至服務台兌換2,000元專屬購物現金券及「孕媽咪加碼抽」摸彩券1張，每天限額100名，共計300名，換完為止。

▲「桃園婦幼暨婚禮產業商品展」巨蛋館登場。（圖／記者楊淑媛攝）

張局長談到，展期內容還規劃專業講師開設分享講座、打卡兌換小贈品、親子DIY手作同樂、萌寶寶爬行搬尿布競賽、鬆餅姐姐說故事、歡樂遊樂設施，以及邀請momo家族哥哥姊姊與親子同歡，並安排桃園火車站至桃園巨蛋免費接駁公車，邀請其他縣市民眾共襄盛舉。

包括立委萬美玲、市議員凌濤、陳美梅、張碩芳、黃家齊、市府經發局長張誠、桃園區長陳玉明、農業局副局長江富貴、桃園伴手禮協會理事長陳兆義、桃園市婚紗協會理事長許文馨、桃園市婚禮產業發展協會理事長黃靖捷、副理事長余憶如、常務理事鄧有甫、台北市中山北路婚紗商圈發展協會理事長高志榮等人士出席活動。