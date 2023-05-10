《瞞天過海》真實版！菲國賭場外賊勾內鬼　竊8221萬來台落網

▲桃園地檢署檢察官指揮刑事局偵辦童姓、林姓等2名陸籍男子竊取菲律賓賭場8,221萬餘元，圖為菲律賓受害賭場。（圖／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

知名電影「瞞天過海」真實版在台灣上演！桃園地檢署日前根據線報，大陸籍童姓男子受雇於菲律賓某賭場擔任匯兌人員，卻遭同為陸籍胡姓男子吸收，利用匯兌機會竊取賭場金錢，再利用網路轉入多個加密帳戶，總計竊取賭場1億6,800萬披索（折合約新台幣約8,221萬8,400元），並進行多層洗錢藏匿在菲國某處，桃檢指揮刑事局等幹員循線查獲童姓男子、共犯林姓男子到案，複訊後依詐欺、洗錢防制法提起公訴，並向法院聲押獲准。

檢警調查，桃檢檢察官戎婕今年2月間指揮刑事局國際科、台北市警局松山分局，根據線報趁30歲童姓男子自境外抵台後，旋即拘捕到案，並循線查獲共犯26歲林姓陸籍男子到案。

桃檢指出，童、林2人均為大陸籍，其中童姓男子自去年9月間受雇於菲律賓某賭場擔任匯兌人員，協助客戶進行菲律賓披索與人民幣兌換工作，去年10間，童男在酒吧認識大陸籍胡姓男子，胡男遊說童任職賭場之機會，竊取可連結賭場帳戶之手機，再利用手機門號綁定之語音認證權限，以詐取賭場金錢，並約定將犯罪所得之3成分予與童男。

▲桃園地檢署檢察官指揮刑事局偵辦童姓、林姓等2名陸籍男子，其中童男被吸收後竊取菲律賓賭場8,221萬餘元，再轉入加密帳號，桃檢及時追回近4,000萬元贓款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

童男遂於去年12月22日凌晨1時許，在賭場內部辦公室內竊取公司管理人員管領之2支手機，得手後隨即搭乘胡男與綽號「小胖」之男子駕車逃離。3人得手後再到另一家賭場，由童男偽裝為賭場公司人員受公司指示，向該賭場提存帳戶內保管業務之現金，共計1億6,800萬披索（折合約新台幣8,221萬8,400元），再以其中8,000萬披索（約新台幣3,904萬元）購買泰達幣（USDT）後，轉入數個加密貨幣錢包隱匿，並進行多層洗錢，剩餘現金8,800萬披索，則藏匿在菲律賓境內某處。

桃檢檢察官指揮警方於童男自境外抵台後，隨即將其逮捕偵訊，桃檢複訊後依詐欺、洗錢防制法提起公訴，並向桃園地院聲押獲准，檢方及時查獲此案凍結剩餘近4000萬台幣，桃檢就本案不法犯罪所得部分，經檢察官即時向法院聲請扣押裁定，獲准於4,715萬2,677元範圍內扣押。

此外，針對童姓男子轉為泰達貨幣之犯罪所得部分，則由檢察官、刑事局直接與泰達公司（Tether Operations Limited.）聯繫，成功促使泰達公司凍結相關錢包中117萬泰達幣（約台幣3,585萬元)，透過法務部國際及兩岸法律司諮詢美國司法部國際事務辦公室檢察官扣押事宜；另已扣押童姓男子銀行帳戶及加密貨幣錢包約新台幣330萬元，期將扣得共計新台幣3,915萬元，並將童男等洗入加密貨幣錢包等之犯罪所得全數扣押，徹底剝奪不法犯罪利得。

桃檢表示，本案件後續將持續啟動台菲司法互助程序，與菲律賓檢察機關共同追查8,800萬披索現金犯罪所得；桃檢強調，配合行政院打詐綱領1.5版，透過國際合作，積極查辦跨境詐欺、洗錢犯罪，加強查扣犯罪所得，徹底剝奪不法利益，守護國民財產安全，維護國家金融秩序。