　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

《瞞天過海》真實版！菲國賭場外賊勾內鬼　竊8221萬來台落網

▲桃園地檢署檢察官指揮刑事局偵辦童姓、林姓等2名陸籍男子竊取菲律賓賭場8,221萬餘元，圖為菲律賓受害賭場。（圖／翻攝自網路）

▲桃園地檢署檢察官指揮刑事局偵辦童姓、林姓等2名陸籍男子竊取菲律賓賭場8,221萬餘元，圖為菲律賓受害賭場。（圖／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

知名電影「瞞天過海」真實版在台灣上演！桃園地檢署日前根據線報，大陸籍童姓男子受雇於菲律賓某賭場擔任匯兌人員，卻遭同為陸籍胡姓男子吸收，利用匯兌機會竊取賭場金錢，再利用網路轉入多個加密帳戶，總計竊取賭場1億6,800萬披索（折合約新台幣約8,221萬8,400元），並進行多層洗錢藏匿在菲國某處，桃檢指揮刑事局等幹員循線查獲童姓男子、共犯林姓男子到案，複訊後依詐欺、洗錢防制法提起公訴，並向法院聲押獲准。

檢警調查，桃檢檢察官戎婕今年2月間指揮刑事局國際科、台北市警局松山分局，根據線報趁30歲童姓男子自境外抵台後，旋即拘捕到案，並循線查獲共犯26歲林姓陸籍男子到案。

桃檢指出，童、林2人均為大陸籍，其中童姓男子自去年9月間受雇於菲律賓某賭場擔任匯兌人員，協助客戶進行菲律賓披索與人民幣兌換工作，去年10間，童男在酒吧認識大陸籍胡姓男子，胡男遊說童任職賭場之機會，竊取可連結賭場帳戶之手機，再利用手機門號綁定之語音認證權限，以詐取賭場金錢，並約定將犯罪所得之3成分予與童男。

▲桃園地檢署檢察官指揮刑事局偵辦童姓、林姓等2名陸籍男子，其中童男被吸收後竊取菲律賓賭場8,221萬餘元，再轉入加密帳號，桃檢及時追回近4,000萬元贓款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署檢察官指揮刑事局偵辦童姓、林姓等2名陸籍男子，其中童男被吸收後竊取菲律賓賭場8,221萬餘元，再轉入加密帳號，桃檢及時追回近4,000萬元贓款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

童男遂於去年12月22日凌晨1時許，在賭場內部辦公室內竊取公司管理人員管領之2支手機，得手後隨即搭乘胡男與綽號「小胖」之男子駕車逃離。3人得手後再到另一家賭場，由童男偽裝為賭場公司人員受公司指示，向該賭場提存帳戶內保管業務之現金，共計1億6,800萬披索（折合約新台幣8,221萬8,400元），再以其中8,000萬披索（約新台幣3,904萬元）購買泰達幣（USDT）後，轉入數個加密貨幣錢包隱匿，並進行多層洗錢，剩餘現金8,800萬披索，則藏匿在菲律賓境內某處。

桃檢檢察官指揮警方於童男自境外抵台後，隨即將其逮捕偵訊，桃檢複訊後依詐欺、洗錢防制法提起公訴，並向桃園地院聲押獲准，檢方及時查獲此案凍結剩餘近4000萬台幣，桃檢就本案不法犯罪所得部分，經檢察官即時向法院聲請扣押裁定，獲准於4,715萬2,677元範圍內扣押。

此外，針對童姓男子轉為泰達貨幣之犯罪所得部分，則由檢察官、刑事局直接與泰達公司（Tether Operations Limited.）聯繫，成功促使泰達公司凍結相關錢包中117萬泰達幣（約台幣3,585萬元)，透過法務部國際及兩岸法律司諮詢美國司法部國際事務辦公室檢察官扣押事宜；另已扣押童姓男子銀行帳戶及加密貨幣錢包約新台幣330萬元，期將扣得共計新台幣3,915萬元，並將童男等洗入加密貨幣錢包等之犯罪所得全數扣押，徹底剝奪不法犯罪利得。

桃檢表示，本案件後續將持續啟動台菲司法互助程序，與菲律賓檢察機關共同追查8,800萬披索現金犯罪所得；桃檢強調，配合行政院打詐綱領1.5版，透過國際合作，積極查辦跨境詐欺、洗錢犯罪，加強查扣犯罪所得，徹底剝奪不法利益，守護國民財產安全，維護國家金融秩序。

 【更多新聞】

男公關逼買遊戲點數「不然找人討債」女高中生嚇哭　警及時阻詐

►藍營桃園市立委第一選區初選民調勝出　牛煦庭：有信心打贏

仿《門徒》犯案！泰國進口救胃散藏1.8公斤海洛因　4男女起訴

 

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／中捷1死8傷！蔣萬安下令支援　北捷、捷運局急奔台中
快訊／吊臂插中捷車廂1死8傷　蔡英文說話了
太驚悚！吊臂砸穿中捷車廂　監工等3人罰27萬
快訊／盧秀燕震怒！　「重罰！還要重重賠償」
快訊／吊臂30層樓墜落畫面曝光！　重砸捷運
快訊／女乘客當場被砸死！　血肉模糊掉車底身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貨車司機韌帶拉傷停工　看準同行這點...連偷5次得手1.5萬

吊臂30樓高墜落！砸中捷列車1死8傷　盧秀燕：重罰還要重重賠償

新店警匪槍戰！嫌犯腹部、大腿中槍送醫　罹病思想偏激

《瞞天過海》真實版！菲國賭場外賊勾內鬼　竊8221萬來台落網

運將躺小黃後座亡...當街陳屍40小時　監視器拍到「他下車狂吐」

快訊／吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死

太驚悚！吊臂砸穿中捷車廂　監工等3人罰27萬

快訊／中捷意外1死8傷！1女遭吊臂重砸　血肉模糊掉車底慘死

八八會館調查爆洩密！女檢座辯詞提前曝　律師告記者竊聽檢評會

中捷遭吊臂貫穿1死8傷…乘客直播內部慘況！回憶經過喊：手都在發抖

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

賈永婕婚禮揪唱《姊姊妹妹站起來》 小S現場檢查唱功！

基隆女生日買蛋糕拒絕搭訕　眼窩被毆骨折！喊爸：快救我

女童走斑馬線遭撞死家屬招魂　父淚崩「幫妳討公道」擲3允杯

貨車司機韌帶拉傷停工　看準同行這點...連偷5次得手1.5萬

吊臂30樓高墜落！砸中捷列車1死8傷　盧秀燕：重罰還要重重賠償

新店警匪槍戰！嫌犯腹部、大腿中槍送醫　罹病思想偏激

《瞞天過海》真實版！菲國賭場外賊勾內鬼　竊8221萬來台落網

運將躺小黃後座亡...當街陳屍40小時　監視器拍到「他下車狂吐」

快訊／吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死

太驚悚！吊臂砸穿中捷車廂　監工等3人罰27萬

快訊／中捷意外1死8傷！1女遭吊臂重砸　血肉模糊掉車底慘死

八八會館調查爆洩密！女檢座辯詞提前曝　律師告記者竊聽檢評會

中捷遭吊臂貫穿1死8傷…乘客直播內部慘況！回憶經過喊：手都在發抖

今天衝了！　手搖飲「芋頭系列第2杯半價」爽喝5天

準弟媳買4電器送到家！冰箱一插「整棟跳電」　網反讚：要感謝她

被酸臉飄塑膠味！李愛綺81字反擊了　曾爆交往4年「老公從沒看過素顏」

黃子佼攜手徐若瑄打造女團　驚見「百萬粉絲正妹」參賽

Lucas宣布正式退團！　手寫信向NCT、威神V成員道歉：感謝8年照顧

快訊／中捷意外1死8傷！蔣萬安指示「派員支援」　北捷、捷運局急奔台中

拖了17天才通報A肝莓果　台中市府怒了！重罰好市多2門市200萬

三總驚傳醫療暴力！醫遭家屬飆三字經「重擊鼻樑」　眼鏡掉地上

指甲斷裂還投到7局　大谷翔平不覺得痛：只是感覺有點脆弱

最被忽略的受惠區　南科光環往北覆蓋嘉義

單車哥騎樓炫技出糗　耍帥一跳「慘撞招牌」

社會熱門新聞

即／大樓吊臂墜落貫穿台中捷運車廂　1人當場死亡

快訊／鐵架倒塌插進中捷列車　5人受傷送醫

即／吊臂掉落畫面曝光！　30F高墜落再「砸中車廂」釀1死

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

基隆女外出買蛋糕　遭搭訕不成被毆眼窩骨折

鐵架貫穿中捷列車　座椅玻璃散滿地...傷者增至8人

遭影射斷掌案主使重量級大哥喊冤

永和大火！男見床墊起火急逃　女友燒成盤坐焦屍

即／中捷意外！女遭吊臂重砸　血肉模糊掉車底慘死

台達電商業間諜是他！　洩「特斯拉充電機密」給中國虧百億

獨／7寶媽揹嬰滑雪、深蹲跳！高市府開罰了

3歲女牽媽媽手過馬路被撞死　黃偉哲怒：公布姓名照片

中捷1死8傷…乘客直播慘況嚇喊：手都在發抖

失意女討抱　台中女警摸頭安撫

更多熱門

相關新聞

賭大樂透特別號　移工詐同鄉撈百萬

賭大樂透特別號　移工詐同鄉撈百萬

菲律賓46歲移工艾克（譯音）2年前受到疫情影響，收入銳減，竟異想天開在臉書拉同鄉對賭，自己當莊家，每次以大樂透的特別號為號碼，每人只能從49個選1個，開獎前，他就在臉書公布投注金額、中獎金額，至少有35名同鄉參與，累計賭資435萬多元，從中獲利超過115萬元。此外，他還從事地下匯兌，協助同鄉把錢匯回家，再抽取手續費，艾克被逮後辯稱不知觸法，只想賺點家用，尋求刺激，全案依賭博罪及違反銀行法等罪嫌送辦。

移工地下匯兌1年逾500億　勞動部出招圍堵保障移工權益

移工地下匯兌1年逾500億　勞動部出招圍堵保障移工權益

網購商品竟要轉帳15萬　警電爆假客服

網購商品竟要轉帳15萬　警電爆假客服

忘帶錢包！她借網銀「轉帳換現金」　網警告

忘帶錢包！她借網銀「轉帳換現金」　網警告

匯損、避險拖累壽險業獲利！　1月虧損超過200億

匯損、避險拖累壽險業獲利！　1月虧損超過200億

關鍵字：

瞞天過海真實版陸籍男子菲律賓賭場匯兌轉帳

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

即／大樓吊臂墜落貫穿台中捷運車廂　1人當場死亡

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

快訊／鐵架倒塌插進中捷列車　5人受傷送醫

張書偉分手勇兔3個月「認愛謝京穎」！親密過夜被拍

台南女童被撞死　交長愧疚致歉

台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了！鄉民炸鍋

大S爆「流產不只1次」！嫁汪小菲前夕寶寶沒了

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

即／吊臂掉落畫面曝光！　30F高墜落再「砸中車廂」釀1死

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

丟丟妹「蹲路邊哈菸」竟隨地亂丟！

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

不吃海鮮、肉類膽固醇仍高？「2隱藏兇手」要小心

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了
3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面