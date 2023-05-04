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憂心中央能源政策　張善政：總統候選人應關注新能源發展

▲桃園市議員凌濤今天在市議會上針對核能用電議題，向市長張善正提出質詢。（圖／翻攝自桃園市議會網站）

▲桃園市議員凌濤今天在市議會上針對核能用電議題，向市長張善正提出質詢。（圖／翻攝自桃園市議會網站）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（4日）在桃園市議會總質詢上接受市議員凌濤質詢，針對核能與用電議題，凌濤指出，桃園市境內有5座火力發電廠，如果再加上林口與鄰近新竹關西，則一共有7座在運作，但備轉容量仍然在黃燈；張善政表示，對於中央政府能源政策非常擔憂，因為火力發電占比高，再生能源不管是風電、太陽能發電等，進度都趕不上，確實是非常大的隱憂。

國民黨籍市議員凌濤今天上議會總質詢議程上提出，經濟要發展能源是最重要，有關國際能源趨勢，目前台灣配電比例有非常大的問題，桃園境內有5座火力發電廠，再加上林口、靠近龍潭的竹竹關西新桃發電廠等，總計有7座發電廠在運作，但備載容量還是常常在黃燈，請張善政以理工人角度，站在科學專業角度，評估政府是否應檢討目前的能源政策。

張善政表示，他對現在中央政府的能源政策非常擔憂，因為火力發電占比高，再生能源不管是風電、太陽能發電等，進度都趕不上，確實是非常大的隱憂，不只是現在幾位想要競選下一任總統的候選人，從政府到總統候選人，對未來的能源政策，尤其是新能源科技的發展，均應特別關注。

此外，針對國際間發展小型模組化核反應爐技術SMR，引起執政黨人士反彈，張善政表示，SMR確實是未來能源發展非常有潛力項目，美國與印尼簽署備忘錄，台灣有機會應該加入，不管將來是否使用，至少加入後會有一個新的資訊來源管道，對台灣能源政策來說，就多了一個選項與彈性。

張善政強調，新科技的出現，所有人都應以開放心胸進一步瞭解，不應以刻板印象來看現在新的核能科技發展，未來不管是哪一位總統候選人，能源政策應該是國內所有民眾都關心的；桃園是工業大市，桃園的產業用電禁不起用電品質、供電不穩、不經意停電等，這都是桃園產業所無法承受的。

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