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2023桃園觀光工廠嘉年華　首度串聯8縣市觀光工廠聯合展售

▲2023桃園觀光工廠嘉年華

▲2023桃園觀光工廠嘉年華開幕。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023桃園觀光工廠嘉年華」活動，29日於桃園虎頭山創新園區開幕。市長張善政表示，今年的活動首度串聯基隆市、新北市、台中市、彰化縣、嘉義市、南投縣及高雄市8大縣市、30家觀光工廠聯合展售；同時也首度引進「數位科技體驗」，讓民眾親身體驗虛實孿生觀光工廠旅遊，歡迎民眾參與。

▲2023桃園觀光工廠嘉年華

▲老K彈簧床董事長鄭麗華強調，睡好床健康又美麗。（圖／記者楊淑媛攝）

張市長表示，市府將於5月啟動「全桃園觀光工廠串聯活動」，加碼全台首創觀光工廠限定電子券及購物金，盼推動桃園觀光工廠旅遊年，鼓勵所有民眾踴躍參與，除可認識不同的在地產業外，也可以瞭解各式各樣產品的製作過程，體驗職人手作的樂趣。

▲2023桃園觀光工廠嘉年華

▲金格食品特助吳為傑(左二）為參展民眾介紹金格產品。（圖／記者楊淑媛攝）

張市長提及，自今（112）年4月起，經濟部每個月在不同縣市都有觀光工廠展覽活動，而作為首站的桃園，希望將桃園觀光工廠的成功經驗，透過經濟部分享到全國各縣市，讓全國的觀光工廠發展得更好。

▲2023桃園觀光工廠嘉年華

▲張善政市長逐一巡攤參觀觀光工廠市集。（圖／記者楊淑媛攝）

張市長也逐一巡攤參觀觀光工廠市集，並騎乘太平洋自行車博物館自行車、體驗搭乘自駕車；隨後也進入展館內體驗沈浸式數位孿生數位科技。

▲2023桃園觀光工廠嘉年華

▲市議員黃婉如肯定太平洋自行是台灣之光，和太平洋自行車創辦人林正義相見歡(左二）。（圖／記者楊淑媛攝）

市府表示，今日活動現場服務台預計發放3,000張集點卡，僅 2個小時就發出2,500張，現場民眾熱鬧滾滾，而民眾完成5格任務中任3格並取得蓋章，即可至大會服務台進行現場立即抽，獎項包含觀光工廠票券及特色產品，最大獎為任天堂遊戲機。此外，凡集滿3格消費章者，亦可參與加碼抽活動，獎項豐富。

▲2023桃園觀光工廠嘉年華

▲祥儀機器人夢工廠吸引大小朋友駐足。（圖／記者楊淑媛攝）

包括市議員陳美梅、黃婉如、經濟部工業局視察許世燦、市府顧問陳信守、經發局長張誠、文化局長邱正生、農業局長陳冠義、桃園區長陳玉明、工業技術研究院經理蔡秀如、中華民國觀光工廠促進協會副理事長林世閎、桃園觀光工廠促進發展協會副理事長古昕平、宜蘭觀光工廠發展協會理事長賴文典、台中市產業故事館發展協會理事長吳佩娜及新北市產業觀光促進發展協會理事長洪啟峰等貴賓均一同出席活動。

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