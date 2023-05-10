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社會 社會焦點 保障人權

男昏倒路中！眾人聯手AED+CPR救回　大學生義消：只是做了該做的事

▲桃園市龜山消防分隊義消鄧卓宇昨天中午在桃園區中山路上對路倒中年男子施以CPR急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山消防分隊義消鄧卓宇昨天中午在桃園區中山路上對路倒中年男子施以CPR急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名年約40歲男子昨（9）日中午與友人共乘機車，行經桃園區中山路鬧區時突然胸痛，身體不支昏迷倒在路當中，友人當時不知所措，此時龜山義消隊員鄧卓宇經過現場，發現男子出現呈現「瀕死式呼吸」，立即以車擋人，先以CPR協助，再請路人提供AED（自動體外除顫器）電擊，而桃園、三民分隊隊員趕到後，眾人聯手努力急救，該男子終於恢復呼吸心跳，緊急送往部立桃園醫院治療，順利救回一命。

據指出，這場緊急救護意外，分隊義消鄧卓宇昨天中午騎車經過意外現場，發現該名男子已呈現「瀕死式呼吸」，立即以車擋人，並當街對昏迷男子進行CPR，再請現場路人報警求助與拿AED（自動體外除顫器）急救，希望讓中年男子能恢復自主呼吸與心跳。

隨後，桃園市消防局桃園分隊救護人員楊尚樵、楊孟勳、翁宜宏與三民分隊陳冠中、簡尚呈先後趕抵現場接手CPR與電擊，運用骨針建立給藥途徑，再給予強心劑與抗心律不整藥物服用，經多人共同努力後，男子終於恢復自主呼吸及心跳，再送往衛福部立桃園醫院治療，順利救回一命。

▲桃園市龜山消防分隊義消鄧卓宇目前還是銘傳大學二年級學生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山消防分隊義消鄧卓宇目前還是銘傳大學二年級學生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，20歲的龜山義消鄧卓宇，目前就讀銘傳大學犯罪防治系二年級，加入義消約1年半，本身是香港華僑，從小就立志能成為緊急救護員，平時熱心公益，經義消同仁推薦加入龜山義消分隊。鄧卓宇救了路人一命後謙稱，只是做了應該做的事情，這都是在消防隊學習到的急救知識與技術，能貢獻社會幫助他人，無論結果好壞，都是最棒的。

龜山消防分隊長黃稟雄表示，義消鄧卓宇現場「以車擋人」與開啟警示燈救人，目的是建立相對安全區域，避免後續車輛追撞造成「二次災害」，更可保護施救者與民眾之生命安全；桃園消防分隊長張侃峯說，本次OHCA救護案件，共出動2輛救護車與5名救護技術員，其中有救護教官與多名高級救護技術員，現場同仁發現有民眾施行旁觀者CPR（By Stander CPR），且施作正是高品質CPR（用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷），立即整備相關器材後，共給與電擊4次、施打骨針建立給藥途徑及體液輸注、強心針（Epinephrine）2劑及抗心律不整藥物（Amiodarone）2劑，所幸路倒男子在義消與救護同仁共同努力下串起生命之鍊前四個環，到院後男子恢復生命徵象；三民消防分隊長黃柏豪也說，這次救護案件能夠成功讓OHCA患者再次自主呼吸，關鍵在於現場民眾及時CPR，後續緊急救護與醫療同仁的接手，有賴於急救教育的推廣、平時扎實訓練，順利救回路倒男子性命。

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