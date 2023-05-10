整合成功！陳時中：小英之友會支持本土政權　賴清德是唯一選擇

▲陳時中、顏志發、陳茂仁、羅致政出席「小英之友會全國總會總統就 職七週年捐血公益活動」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，民進黨已定於一尊、由副總統賴清德參選，外界則關注黨內派系整合、與英系互動等問題。對此，小英之友會榮譽總會長陳時中10日受訪時表示，小英之友會全力支持本土政權延續，賴清德是唯一選擇，小英之友會是多年組織，在社會公益性部分得到肯定，主體性必然被維持。

小英之友會全國總會今（10日）在立法院舉行總統就職7週年捐血公益活動記者會，自即日起至7月底，將在各縣市陸續舉辦20多場捐血活動。

對於民進黨內派系整合，陳時中表示，主要小英之友會跟賴副總統競選活動看怎麼配合，小英之友會全力支持本土政權延續，賴清德是唯一選擇。

陳時中指出，小英之友會是多年組織，在社會公益性部分得到肯定，主體性必然被維持，雙方組織間系統對話跟合作，幫助賴清德選總統 未來若有活動，規劃成熟時會再報告。

小英之友會全國總會長、總統府資政顏志發則在活動中表示，小英之友會全國有20個分會，在總統蔡英文交代下，他們會繼續為社會做公益、繼續這股力量，未來也不會因蔡總統卸任而停止貢獻社會。

至於外傳賴清德已與顏志發見面、顏更當面表態力挺，顏志發未正面回應，並表示今天以捐血活動為主。