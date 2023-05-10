他揭郭台銘「說實話」關鍵！　熟人私下都稱蔡英文「大小姐」

▲前立委邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近日指控政府阻擋購買BNT疫苗，更透露接到時任總統府秘書長李大維電話說「大小姐說你還是不要買了」。前立委邱毅10日表示，與總統蔡英文相熟的人，私底下都叫她「大小姐」，這種用特殊稱謂來凸顯交情的做法，在台灣政壇很流行，所以當郭台銘一提到李大維說是「大小姐的指示」，明眼人就知道與事實八九不離十。

針對郭台銘日前指控李大維電話稱「大小姐說你還是不要買了」，邱毅今日透露，過去在國民黨時期，與總統蔡英文相熟的人，私底下都叫她「大小姐」，所以能稱蔡英文「大小姐」的絕非一般人，必得有老舊深厚情誼的，而李大維稱呼「大小姐」也是在刻意凸顯他的重要性，是屬於內圈的人物。

邱毅指出，過去前總統陳水扁在政壇呼風喚雨時，一般內圈人稱其妻吳淑珍為「皇帝娘」。他回憶，2006年初，時任行政院長謝長廷有意與當時擔任立委的他交好，在通電話時刻意說「皇帝娘」，後來還因此引發一場爭議羅生門。

邱毅說，這種用特殊稱謂來凸顯交情的做法，在台灣政壇很流行。前國民黨主席洪秀柱曾爆料，國民黨主席朱立倫叫「少爺」，新北市長侯友宜叫「探長」，前高雄市長韓國瑜叫「賣菜郎」，郭台銘則是「政治初級生」或「霸道總裁」。

邱毅強調，這些稱謂無關是非，但當郭台銘一提到李大維說是「大小姐的指示」，明眼人就知道與事實八九不離十。