綠高層關注藍白動向　賴清德：用民主力量挺住專制威脅

▲民進黨主席賴清德主持中執會。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人、黨主席賴清德10日主持中執會時表示，現在民進黨的重要使命就是要用民主的力量挺住專制的威脅，持續在民主的道路上壯大台灣；另據轉述，黨秘書長許立明會中說，未來除了針對政府政績進行正面表述，也將持續關注國民黨郭侯之爭、民眾黨主席柯文哲登記參選後的狀況。

2024總統選戰即將開打，據轉述，許立明今天在中執會黨務報告階段，談到未來的黨務工作重點，其一是針對行政院長陳建仁上任滿百日、總統蔡英文7年執政的政績，中央黨部會持續彙整，進行正面的政績宣傳，另一方面，也會持續關注有志爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘、新北市長侯友宜「郭侯之爭」的發展，此外，隨著柯文哲登記參選民眾黨總統初選，也要觀察民眾黨後續的狀況。

據轉述，賴清德會中致詞時表示，今天是陳建仁接任行政院長之後滿100天，感謝陳揆肩負起推動國政的重責大任，面對國內外的各種挑戰處置得宜，感謝陳揆跟行政院的團隊，也感謝立法院黨團總召柯建銘率領立院黨團的支持，後續希望立法、行政能夠共同合作，回應人民深刻的期待。

此外，賴清德談及，國際局勢在民主跟極權兩個陣營，態勢已趨於清楚，特別是這段時間以來，印太地區成為世界各國注入民主跟和平的區域，不論是美國、日本、韓國等民主陣營的國家，團結的力道越來越大，大家共同的目標就是要用民主的力量，戰勝專制的威脅。

賴清德說明，台灣在如此重要的時刻，在民主的隊伍之中，台灣沒有缺席，而且台灣更要團結合作，珍惜來自世界支持台灣的民主力量，不論是各國前任或是現任的政府官員、國會議員，以及世界關注台灣、台海和平的台灣民主發展組織，都應該和其並肩作戰，共同努力。

賴清德說，過去民進黨堅持民主、推翻獨裁政權，現在民進黨的重要使命就是要用民主的力量挺住專制的威脅，持續在民主的道路上壯大台灣，「我們一起加油」。