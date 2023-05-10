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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘控「擋購BNT疫苗」　藍委聲援：慈濟也接到政府來電勸阻

▲▼唐鳳讓數位發展部成為數位笑話記者會-賴士葆 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委賴士葆 。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於鴻海集團創辦人郭台銘近日指控政府阻擋購買BNT疫苗，國民黨立委賴士葆10日表示，蔡政府說郭台銘是為了初選，所以拋出疫苗議題，但幾個月前，慈濟基金會執行長顏博文才透露採購疫苗的艱辛，與郭台銘所揭露的內容大同小異，痛批「政府在防疫過程有太多黑箱，但對於諸多缺失，卻沒有任何官員為此負起政治責任。」

對於郭台銘拋出「大小姐說你還是不要買了」，賴士葆表示，這對政壇又是重磅一擊，與前總統府祕書長李大維隔空交戰，真相只有一個，就是雙方都斬釘截鐵賭上公信力。蔡政府是否因意識形態而擋疫苗，相關爭議話題不會事過境遷，因為疫情確診將近2萬人死亡，如果疫苗早點進來，很多人或許都有機會獲救。

賴士葆說，政府黨疫苗爭議社會一點都不陌生，護航高端的過程更是讓大家印象深刻。幾個月前，慈濟基金會執行長顏博文接受媒體訪問時，揭露採購疫苗的艱辛，提到採購疫苗過程頻頻接到政府來電勸阻，說買疫苗是政府的權限，告知這件事情不用想了，甚至BNT疫苗到貨時，必須在機艙內撕掉「復必泰」的標籤，政府才肯簽收。當時行政院駁斥顏博文的談話，但是慈濟堅持所有報導「均與2021年媒體報導內容一致」。

賴士葆也提及，前衛福部長陳時中競選台北市長時，疫苗採購的爭議就不斷地被質疑檢驗，當時台北市民所謂的仇恨值絕非單指陳時中，而是整個蔡政府在防疫過程的太多的黑箱，包括護高端以及因為意識形態擋疫苗等。

賴士葆批評，現在蔡政府卻說郭台銘為了初選，所以拋出這些議題，疫苗採購合約封存30年，高端EUA資料外洩調查報告封存5年，為何疫情相關報告黑箱連連？對於防疫過程的諸多缺失，也沒有任何官員為疫情負起政治責任，至今還在爭功諉過，太對不起勞苦功高的第一線醫護人員，還有確診死亡者及其家屬。

賴士葆強調，郭台銘與顏博文都提到，政府對於民間幫忙疫苗採購的初期不配合甚至阻擋，到後來疫苗需求太急才願意配合，所揭露內容大同小異，並無扞格。

面對BNT疫苗相關爭議，陳時中受訪時回應，政府絕對沒有阻擋BNT疫苗購買，當時如果要用個人、公司、法人名義購買疫苗是沒辦法的，因為相關免責規定必須由國家承擔，所以一定要由政府購買。至於最後四方合約有成，政府絕對出了很大力氣，還是謝謝當初捐贈疫苗的人，那是一件好的事情，不要因為事後講話讓大家誤解，對雙方都不是好事。

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