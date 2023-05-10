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快訊／陳時中還原BNT採購過程　喊話郭台銘「過河拆橋是不好的事」

▲▼陳時中、顏志發、陳茂仁、羅致政出席「小英之友會全國總會總統就 職七週年捐血公益活動」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近來再次提起BNT疫苗採購議題，並指控蔡政府卡關、民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。時任衛福部長陳時中10日受訪時，也再次還原當時BNT疫苗採購過程，他表示，最後四方合約有成，政府絕對出了很大力氣，郭董就他想記憶的部分說明，購買疫苗是美事一樁，不要為了選舉讓好事變不好的回憶。

郭台銘近日緊咬「政府擋疫苗」議題，9日更直接點名總統府前秘書長李大維替蔡英文傳話，李大維告訴他，「這個大小姐說，你還是不要買了」。李大維則兩度出來否認該說法。

一名當年參與疫苗採購的政府人士指出，從這封BNT大股東寄給郭台銘的電郵原文，總結可以證實3件事：第一，證實台灣政府與BNT一度已經簽好約，但因為中國（上海復星）的政治杯葛而告終；第二，證實Covid-19疫苗在EUA階段，只能賣給具有公權力的政府，不能賣給私人企業；第三，證實不賣疫苗給郭台銘的是BNT，而非蔡英文和台灣政府，沒有人擋疫苗，而郭台銘早在當年的6月16日就知道這個情形，但仍在18日發文指控蔡政府。

郭台銘辦公室則發聲明回應，民進黨因堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」(Independent Government of Taiwan)，由於代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。

對於郭台銘直指李大維阻擋疫苗購買，陳時中表示，李大維怎麼跟他說，前秘書長已經發聲明，大家回顧過去的事情裡，絕對沒有阻擋BNT疫苗購買，剛剛也看了疾管署記者會，很清楚，當時如果要用個人、公司、法人名義購買疫苗是沒辦法的，因為相關免責規定必須由國家承擔，所以一定要由政府購買。

陳時中表示，最後四方合約有成，政府絕對出了很大力氣，還是謝謝當初捐贈疫苗的人，那是一件好的事情，不要因為事後講話讓大家誤解，對雙方都不是好事。國際強烈慣例裡，一定是由國家購買，能夠買成一定是大家合力成果。

對於BNT回信蔡政府要求註明台灣政府(INDEPENDENT Government of Taiwan)，陳時中表示，印象中沒有，合約都由疾管署周志浩，再經過內部會議同意後簽署，使用名稱是疾病管制署 ROC（台灣），最初跟BNT談成疫苗合約，合約寄到德國後，卻在最後一秒發生變化。

陳時中解釋，當時他們同意，我們將新聞稿交出、並按照慣例用我國，對方認為不恰當，為了讓疫苗購買順利，指揮中心第一時間改成台灣，但從那之後就沒有下文，因中國復興有強烈意見，最後無疾而終。

對於郭台銘批評，合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。陳時中表示，當然不認同這樣的說法，當時大家非常辛苦，怎麼讓四方合約談成非常不容易，很多人盡很大力量，過河拆橋是不好的事情。

陳時中指出，李大維的部分自己確實不清楚，那是府方情況，當年5月全國疫情突然起來、大家都很擔心，也都希望趕快有疫苗，5月底時郭董提出想捐贈疫苗，自己也在記者會中回應，歡迎大家如果要買的話、趕快把資料提出來，有問題大家一起來解決。

陳時中表示，6月1日郭董夫人就親自帶著相關文件到FDA申請，裡面資料大部分是空白，但郭董又很急、希望及時促成，政府也認為是美事一樁、大家一起來努力，6月12日食藥署就發了有條件通過的公文，雖然相關免責條款跟各項公文都沒有，政府以往都沒有這樣做過，為了讓他有可能起頭還是做了，以指揮中心來講，是極力想促成。

陳時中指出，事後大家記憶都有一點模糊，郭董就他想記憶的部分說明，至於到底誰在擋？上海復星認為應該合約應由他們主導、而非BNT，中國復興就商業利益部分阻擋合約，後來郭董購買時，四方合約盡力促成，食藥署跟疾管署工作日誌都可以看到，大家沒日沒夜開會解決問題，多數法律顧問協助下，才將合約弄妥，讓疫苗購買能夠順利。

郭台銘指出李大維稱蔡英文是大小姐。陳時中表示，自己不清楚這樣的狀況，也無法否認或承認，就自己了解，以李大維外交多年行事風格，講話向來謹慎有禮貌，如果大家有訪問過他，他不太會講這樣的話。

對於郭台銘近期頻頻喊話是否因初選困難？陳時中回應，還是要呼籲，購買疫苗是美事一樁，不要為了選舉讓好事變不好的回憶，大家一起努力。

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