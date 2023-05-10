轟民進黨髒手伸進文官體系　國民黨反對3級機關首長改政務任用

▲國民黨今日上午召開「3級首長政務任用，人人都會是『小林右昌』」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（10）日上午召開「3級首長政務任用，人人都會是『小林右昌』」記者會，國民黨革實院副院長何志勇指出，民進黨擬將3級政府機關首長改為政務任用，或政務、常務雙軌任用，未來民進黨的手就可以伸進文官體系，因此國民黨會在立法院阻擋民進黨推動4個3級機關首長改為政務任用修法。

何志勇說，民進黨把手伸進3級機關，令人憂心，而政治酬傭、任用私人的後果，就是以政府資源滿足一己之私。何志勇說，這4個3級機關分別為產業發展署、中小及新創企業署、能源署及觀光署，這些機關首長一旦變成政治任命後，產業發展署未來恐怕只會補助親綠企業，中小及新創企業署就會變成網軍產地，豢養更多的「1450」，能源署則會把能源預算大餅分配給綠營的自己人，觀光署則會讓台灣觀光景點充斥著類似新竹棒球場的公共建設，既追加預算又品質不佳。

民主文教基金會董事長桂宏誠表示，民進黨政府完全沒有行政中立的概念，過去在民國80年代以前，包括人事行政學界、公共行政學界乃至民進黨，都說在國民黨的威權體制下，經常有常務次長升任政務次長、政務部長，使得常任文官心向執政黨，違背行政中立，因此民國80年代後他參與文官制度改造，推動公務人員行政中立法，把常任文官與政務官區分二元化的人事體制，拿掉過去讓常任文官轉任政務官的誘因，但民國89年政黨輪替後，民進黨卻利用法律解釋的技術，又讓常任文官與政務官兩者縫合，而且在副總統賴清德擔任行政院長時，以公文方式幫政務次長、政務首長調薪，增加常任文官轉任政務官的誘因，此後常任文官當然就向執政黨靠攏。

桂宏誠強調，不能再讓文官體系被蠶蝕下去，常任文官要求專業、中立與能力，負責執行政策的3級機關首長若以政務官任用，會讓事務官覺得以後會有愈來愈多的3級機關首長，常任文官無法幹到，就要朝與執政黨建立良好關係，並以從事務官轉任經濟部長的王美花為標竿。

國家政策研究基金會內政法制組副召集人何展旭則批，痛批，現行三級機關組織法對首長任用相當雜亂，將一個職位弄成「冬蟲夏草」，冬天是蟲，夏天是草，今天是政務官，明天又可以變成常務官。依照目前三級機關雙軌制浮濫的情形，當權者可以恣意將自己人以政務官任用，並在下台前改任常務官，大幅限縮後任者的用人空間。同時，此情形不限於卡不同黨的政府，也可能限制同黨繼任者的用人空間。