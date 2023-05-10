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「你相信量子力量嗎？」　郭粉赴國民黨抗議：郭台銘就像我媽媽

▲郭粉自發性集結在國民黨中央黨部外抗議。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲郭粉自發性集結在國民黨中央黨部外抗議。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統人選現由鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜「2選1」，內戰持續升溫。國民黨中央委員魏辰宇今（10）日與一群自發性郭粉集結在中央黨部外，高喊「徵召郭台銘，台灣一定贏！」更要求黨主席朱立倫下台，被問到若是侯友宜出線，還是會團結支持嗎？魏辰宇並未正面回應記者問題，僅反問「你相信量子力量嗎？郭董的什麼感覺我們就感覺的到，他相信有自信我們就有信心！」

傳國民黨最快於5月17日、最遲在24日將徵召2024年總統大選人選。其中郭台銘在表態要爭取國民黨徵召後，積極且頻繁出招，對外經營部分，先是前往美國、日本展開「科技經濟開拓之旅」，率先侯友宜完成「出訪」功課。

其後，郭台銘到全台各地舉辦「台灣領袖講座」，過程中不斷主動創造話題，針對能源議題，拋出支持核能、興建小型核電廠等倡議；兩岸議題則拋出「我來掌權飛機就不會繞台」；在國防議題上提出「八萬機器人上戰場」等說法；在政治議題上，則狂打BNT疫苗採購爭議。

郭粉今日下午於國民黨中央外集結，高喊「徵召郭台銘，台灣一定贏！」更要求黨主席朱立倫下台，被問到若是侯友宜出線，還是會團結支持嗎？魏辰宇並未正面回應記者問題，僅反問「你相信量子力量嗎？郭董的什麼感覺我們就感覺的到，他相信有自信我們就有信心！」郭董一定要出線！希望大家也能跟我們一樣的信念，支持他出線就是支持中華民國、台灣存活下去，會更好。

郭粉也說，「其實說要不要支持侯友宜也不是沒考慮，就像說爸爸媽媽我們愛誰，我們都很愛啊！但今天有人比較愛爸爸我比較愛媽媽，但我今天來挺郭台銘就像是媽媽，媽媽對我無為而治，我是4年前就跟著郭董的人。」

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