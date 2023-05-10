轟郭台銘「為吵聲量汙衊事實」　吳沛憶怒嗆：改不了任性

▲民進黨台北市議員吳沛憶。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

積極爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘近日指控蔡政府卡BNT疫苗採購，且因民進黨堅持與BNT的協議對外必須寫「獨立的台灣政府」，導致合約遭取消。對此，民進黨北市議員吳沛憶10日表示，採購BNT疫苗是公私合作的成果，但郭台銘為了吵聲量又在汙衊事實，痛批郭「為了選總統踐踏無數人的努力，改不了任性。」

針對BNT疫苗採購爭議，吳沛憶今日透過臉書發文表示，政府與台積電、鴻海永齡、慈濟攜手為人民取得疫苗，明明是好事，也是公私合作的成果，但郭台銘為了吵聲量又在汙衊事實。

吳沛憶指出，郭台銘在2021年6月曾向中央求助，因為世界上的各大疫苗廠都只賣給政府，連地方政府都不行，這是大家幾年來早就耳熟能詳的原則，「支持衛福部召開記者會說明整個疫苗採購的流程，包括時間細節、相關文件都說明清楚，政府使用的就是官方正式名稱，政府用正式名稱簽署對外文件是理所當然的事。」

另對《ETtoday新聞雲》昨日獨家取得疫苗採購過程重要資訊，BNT大股東曾發信給郭台銘，並證明郭台銘早得知私人無法購買疫苗，但他仍在2天後（2021年6月18日）發臉書，將買不到疫苗的責任甩給政府。吳沛憶表示，該信件重點就是上海復興在阻擋台灣買疫苗，從頭到尾擋疫苗的就是中國大陸。

吳沛憶批評，如此清楚不過的事情，竟然為了選舉可以鬧兩年，更讓人傻眼的是，郭台銘莫名奇妙地寫了字條說，「不選總統可以移民」，但他後來卻說蔡政府逼他承諾棄選總統，開嗆「一個人自導自演還要全台灣人陪他看戲，果然第二次參選還是改不了任性，為了選總統踐踏無數人的努力，也踐踏誠信」，呼籲他先當個有尊嚴的人，再來談治國。