柯文哲憶疫苗往事轟中央「莊效維」　郭台銘現身回：感謝仗義執言

▲郭台銘、柯文哲。（資料照／台灣民眾黨提供）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘為當初購買BNT疫苗一事槓上民進黨政府，曾遭到阻擋，而民眾黨主席柯文哲則在臉書上說，真相總會大白，並回憶擔任台北市長任內，想自行採購疫苗卻碰壁，痛批中央「莊效維」。對此，郭台銘致意，「感謝柯主席仗義執言」。

郭台銘9日宣稱，「是誰幫蔡總統傳話，叫我不要買疫苗的，就是前總統府秘書長李大維」，指他在2021年6月17日，接到李大維的一通電話，李告訴他，「這個大小姐說，你還是不要買了。」對此，李大維親上火線發聲明指，「從未有過該談話內容。」

柯文哲說，真相總會大白，但當初2021年5月，COVID-19大爆發，北市想要自行採購疫苗，他們當時為此多次開會研商，函詢、拜會中央，指揮中心斬釘截鐵地表示，中央已經買很多了，不需要地方自購。就算地方買了，也必須交由中央分配。在這種情形下，北市府只好打消採購念頭，然而，BNT在去年幾度斷鏈，有些人在不得已狀況下，只能選擇民進黨政府力推的「高端 」，結果高端不被國際承認還得再去補打其他疫苗，真是「莊效維」。

面對郭台銘指控蔡政府卡BNT疫苗採購，是因民進黨堅持與BNT的協議對外必須寫「獨立的台灣政府」。衛福部10日公布BNT採購合約中，包含成功簽署的捐贈合約、以及過去破局的合約都未提到「獨立的台灣政府」，前衛福部長陳時中今受訪時也指出，使用名稱就是疾病管制署 ROC（台灣），而廠商真正有疑義的是對外發布新聞稿的稱謂，廠商要求指揮中心將「我國」一詞改為「台灣」後便再無下文。