　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

文件曝光！BNT破局合約也沒「獨立台灣政府」　陳時中曝因2字再無下文

▲▼陳時中、顏志發、陳茂仁、羅致政出席「小英之友會全國總會總統就 職七週年捐血公益活動」記者會 聯訪 疫苗相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘指控蔡政府卡BNT疫苗採購，是因民進黨堅持與BNT的協議對外必須寫「獨立的台灣政府」。衛福部10日公布BNT採購合約中，包含成功簽署的捐贈合約、以及過去破局的合約，都未提到「獨立的台灣政府」，前衛福部長陳時中今受訪時也指出，使用名稱就是疾病管制署 ROC（台灣），而廠商真正有疑義的，是對外發布新聞稿的稱謂，廠商要求指揮中心將「我國」一詞改為「台灣」後，便再無下文。

郭台銘近日緊咬「政府擋疫苗」議題，9日更直接點名前總統府秘書長李大維替蔡英文傳話，李大維告訴他，「這個大小姐說，你還是不要買了」。李大維則兩度出來否認該說法。

一名當年參與疫苗採購的政府人士指出，從這封BNT大股東寄給郭台銘的電郵原文，總結可以證實3件事：第一，證實台灣政府與BNT一度已經簽好約，但因為中國（上海復星）的政治杯葛而告終；第二，證實Covid-19疫苗在EUA階段，只能賣給具有公權力的政府，不能賣給私人企業；第三，證實不賣疫苗給郭台銘的是BNT，而非蔡英文和台灣政府，沒有人擋疫苗，而郭台銘早在當年的6月16日就知道這個情形，但仍在18日發文指控蔡政府。

郭台銘辦公室則發聲明回應，民進黨因堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」(Independent Government of Taiwan)，由於代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。

▼疾管署出示採購BNT疫苗合約書相關內容。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署出示採購BNT疫苗合約書相關內容。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署出示採購BNT疫苗合約書相關內容。（圖／疾管署提供）

對於疫苗採購合約，陳時中表示，最後四方合約有成，政府絕對出了很大力氣，還是謝謝當初捐贈疫苗的人，那是一件好的事情，不要因為事後講話讓大家誤解，對雙方都不是好事。國際慣例裡，一定是由國家購買，能夠買成，一定是大家合力成果。

對於BNT回信蔡政府要求註明台灣政府(INDEPENDENT Government of Taiwan)，陳時中表示，印象中沒有，合約都由疾管署周志浩，再經過內部會議同意後簽署，使用名稱是疾病管制署 ROC（台灣），最初跟BNT談成疫苗合約，合約寄到德國後，卻在最後一秒發生變化。

陳時中解釋，當時他們同意，我們將新聞稿交出、並按照慣例用「我國」，對方認為不恰當，為了讓疫苗購買順利，指揮中心第一時間改成「台灣」，但從那之後就沒有下文，因中國復星有強烈意見，最後無疾而終。

對於郭台銘批評，合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。陳時中表示，當然不認同這樣的說法，當時大家非常辛苦，怎麼讓四方合約談成非常不容易，很多人盡很大力量，「過河拆橋是不好的事情」。

陳時中表示，6月1日郭董夫人就親自帶著相關文件到FDA申請，裡面資料大部分是空白，但郭董又很急、希望及時促成，政府也認為是美事一樁、大家一起來努力，6月12日食藥署就發了有條件通過的公文，「雖然相關免責條款跟各項公文都沒有，政府以往都沒有這樣做過，為了讓他有可能起頭還是做了，以指揮中心來講，是極力想促成」。

對於疫苗採購合約，時任疾管署長周志浩也回應，都是以Taiwan Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare, the Representative Agency of the Republic of China (Taiwan) (衛生福利部疾病管制署)，並沒有要求使用Independent Government of Taiwan等文字，絕無意識形態考量。

疾管署另外公布採購疫苗與BNT往來信件，周志浩表示，BNT代表提到新聞稿對「我國」兩次有意見，希望拿掉，我方就換成比較中性的字眼「台灣」，新聞稿調整後寄回BNT公司，但後續就沒有接獲回應，我方覺得很遺憾。

周志浩強調，現在對鴻海、台積電及慈濟基金會3個團體願意協助捐贈疫苗、照顧國人健康，還是非常感謝，尤其對方派出非常高階優秀的主管，每天從早到晚，一條條檢視合約，選擇對我方有利的文字跟條件，他印象深刻，我相信大家都很努力，沒有耽擱、延誤的現象。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／鐵架插進捷運車廂　市政府站-九張犁站停駛
獨／7寶媽「揹嬰滑雪、深蹲跳」　高市府開罰了
快訊／捷運內部曝！鐵架貫穿「座椅爆開噴地」　增至8人送醫
快訊／新店警匪駁火！　1人腹部中彈
快訊／恐怖！鐵架倒塌「貫穿」捷運列車　多人送醫
勇爸一拳KO！　「身背8L汽油」噴火伯慘了
王思佳意外爆「大咖貴婦愛拿高仿A貨」！　驚人價格揭密
7寶媽爭議爆不停！　她爆：高市府出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴香伶赴中受阻與柯文哲有關？　綠委分析：中國不急著押寶

轟民進黨髒手伸進文官體系　國民黨反對3級機關首長改政務任用

藍營桃園市立委第一選區初選民調勝出　牛煦庭：有信心打贏

轟郭台銘「為吵聲量汙衊事實」　吳沛憶怒嗆：改不了任性

40年來都捍衛的價值！　侯友宜「反黑金立場鮮明」：面對惡勢力永不妥協

台南3歲女童悲劇是「最後通牒」　邱顯智喊話應參照日本改善交通

陳時中現身回應BNT　徐巧芯抓疑點：到底哪個是真的？

柯文哲憶疫苗往事轟中央「莊效維」　郭台銘現身回：感謝仗義執言

文件曝光！BNT破局合約也沒「獨立台灣政府」　陳時中曝因2字再無下文

侯友宜整頓垃圾山垃圾去哪了？　民進黨踢爆：非法傾倒中南部

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

賈永婕婚禮揪唱《姊姊妹妹站起來》 小S現場檢查唱功！

女童走斑馬線遭撞死家屬招魂　父淚崩「幫妳討公道」擲3允杯

基隆女生日買蛋糕拒絕搭訕　眼窩被毆骨折！喊爸：快救我

賴香伶赴中受阻與柯文哲有關？　綠委分析：中國不急著押寶

轟民進黨髒手伸進文官體系　國民黨反對3級機關首長改政務任用

藍營桃園市立委第一選區初選民調勝出　牛煦庭：有信心打贏

轟郭台銘「為吵聲量汙衊事實」　吳沛憶怒嗆：改不了任性

40年來都捍衛的價值！　侯友宜「反黑金立場鮮明」：面對惡勢力永不妥協

台南3歲女童悲劇是「最後通牒」　邱顯智喊話應參照日本改善交通

陳時中現身回應BNT　徐巧芯抓疑點：到底哪個是真的？

柯文哲憶疫苗往事轟中央「莊效維」　郭台銘現身回：感謝仗義執言

文件曝光！BNT破局合約也沒「獨立台灣政府」　陳時中曝因2字再無下文

侯友宜整頓垃圾山垃圾去哪了？　民進黨踢爆：非法傾倒中南部

阿聯酋航空SkyCargo推動十年計畫　加倍成長貨運運能

賴香伶赴中受阻與柯文哲有關？　綠委分析：中國不急著押寶

快訊／高樓吊索從天而降插進捷運車廂　中捷市政府到九張犁停駛

騎車去台北誤上國道　暴走男被攔停...揮拳襲警「臉部紅腫瘀青」

楊洋熱戀小8歲女星「酒店同住3晚」影片曝！　馬爾地夫海邊接吻被路人目擊

《火神》威力還在！林柏宏聽見消防救護車「默默替學長姐加油」

轟民進黨髒手伸進文官體系　國民黨反對3級機關首長改政務任用

3歲女童冤死！路口擺滿玩具　路人含淚留卡片：妳是最可愛的天使

放寬日本草莓農藥引反彈！王必勝重申「沒有時間表」　審查至少3年

IU遭告發6首歌抄襲　檢舉者找上警察怒：旋律、節奏太類似！

政治熱門新聞

獨／關鍵原文電郵首曝光　郭台銘早知BNT不賣他！仍甩鍋蔡英文擋疫苗

徐巧芯挺郭：信件證明「政府卡BNT疫苗」

應BNT要求改「台灣」也買不到！她還原買疫苗過程　痛批郭台銘抹黑

快訊／台胞證被註記失效！　賴香伶今赴陸「入境遭擋」

快訊／陳時中還原BNT採購過程　喊話郭台銘「過河拆橋是不好的事」

他揪出BNT股東信1細節　釣出郭台銘親回11字

郭台銘稱政府卡BNT　疾管署凌晨回擊

狂被問「美國炸毀台積電」　吳釗燮連5嗆：已回答了

不怕落漆！郭台銘屏東造勢「致詞又秀台語」

黃健庭：最快17日拍板總統人選

郭台銘轟民進黨：我不能讓台灣人再被騙

徐巧芯出手！公開密密麻麻「疫苗時間序」　搞到快翻臉才買到

黃暐瀚分析關鍵電郵2重點　直言：郭台銘跟李大維只有一人說實話

郭台銘「複製韓國瑜」　押寶韓家軍原因曝光

更多熱門

相關新聞

轟郭台銘「為吵聲量汙衊事實」　吳沛憶怒嗆：改不了任性

轟郭台銘「為吵聲量汙衊事實」　吳沛憶怒嗆：改不了任性

積極爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘近日指控蔡政府卡BNT疫苗採購，且因民進黨堅持與BNT的協議對外必須寫「獨立的台灣政府」，導致合約遭取消。對此，民進黨北市議員吳沛憶10日表示，採購BNT疫苗是公私合作的成果，但郭台銘為了吵聲量又在汙衊事實，痛批郭「為了選總統踐踏無數人的努力，改不了任性。」

柯文哲憶疫苗往事轟中央「莊效維」　郭台銘現身回：感謝仗義執言

柯文哲憶疫苗往事轟中央「莊效維」　郭台銘現身回：感謝仗義執言

民進黨：侯友宜廢話亂台　廢棄物倒全台

民進黨：侯友宜廢話亂台　廢棄物倒全台

郭董再喊「政府卡疫苗」　薛瑞元：對某人的敬佩、感謝逐漸消失中

郭董再喊「政府卡疫苗」　薛瑞元：對某人的敬佩、感謝逐漸消失中

指沈榮津曾要工商協進會別買BNT　曾銘宗：我就是證人

指沈榮津曾要工商協進會別買BNT　曾銘宗：我就是證人

關鍵字：

郭台銘BNT新冠疫苗國民黨陳時中疾管署李大維指揮中心

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

台南女童被撞死　交長愧疚致歉

張書偉分手勇兔3個月「認愛謝京穎」！親密過夜被拍

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

大S爆「流產不只1次」！嫁汪小菲前夕寶寶沒了

丟丟妹「蹲路邊哈菸」竟隨地亂丟！

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

快訊／鐵架倒塌插進中捷列車　5人受傷送醫

台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了！鄉民炸鍋

遭影射斷掌案主使重量級大哥喊冤

IG都在轉！慶生送錢的男人是誰？

7寶媽爭議連環爆！受影響最大苦主曝光

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了
3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面