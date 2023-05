文件曝光！BNT破局合約也沒「獨立台灣政府」　陳時中曝因2字再無下文

▲前衛福部長陳時中。(圖/記者屠惠剛攝)



記者杜冠霖/台北報導

鴻海創辦人郭台銘指控蔡政府卡BNT疫苗採購,是因民進黨堅持與BNT的協議對外必須寫「獨立的台灣政府」。衛福部10日公布BNT採購合約中,包含成功簽署的捐贈合約、以及過去破局的合約,都未提到「獨立的台灣政府」,前衛福部長陳時中今受訪時也指出,使用名稱就是疾病管制署 ROC(台灣),而廠商真正有疑義的,是對外發布新聞稿的稱謂,廠商要求指揮中心將「我國」一詞改為「台灣」後,便再無下文。

郭台銘近日緊咬「政府擋疫苗」議題,9日更直接點名前總統府秘書長李大維替蔡英文傳話,李大維告訴他,「這個大小姐說,你還是不要買了」。李大維則兩度出來否認該說法。

一名當年參與疫苗採購的政府人士指出,從這封BNT大股東寄給郭台銘的電郵原文,總結可以證實3件事:第一,證實台灣政府與BNT一度已經簽好約,但因為中國(上海復星)的政治杯葛而告終;第二,證實Covid-19疫苗在EUA階段,只能賣給具有公權力的政府,不能賣給私人企業;第三,證實不賣疫苗給郭台銘的是BNT,而非蔡英文和台灣政府,沒有人擋疫苗,而郭台銘早在當年的6月16日就知道這個情形,但仍在18日發文指控蔡政府。

郭台銘辦公室則發聲明回應,民進黨因堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」(Independent Government of Taiwan),由於代理商Fosun(中國上海復星製藥)無法接受,交易被迫取消。合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。

▼疾管署出示採購BNT疫苗合約書相關內容。(圖/疾管署提供)



對於疫苗採購合約,陳時中表示,最後四方合約有成,政府絕對出了很大力氣,還是謝謝當初捐贈疫苗的人,那是一件好的事情,不要因為事後講話讓大家誤解,對雙方都不是好事。國際慣例裡,一定是由國家購買,能夠買成,一定是大家合力成果。

對於BNT回信蔡政府要求註明台灣政府(INDEPENDENT Government of Taiwan),陳時中表示,印象中沒有,合約都由疾管署周志浩,再經過內部會議同意後簽署,使用名稱是疾病管制署 ROC(台灣),最初跟BNT談成疫苗合約,合約寄到德國後,卻在最後一秒發生變化。

陳時中解釋,當時他們同意,我們將新聞稿交出、並按照慣例用「我國」,對方認為不恰當,為了讓疫苗購買順利,指揮中心第一時間改成「台灣」,但從那之後就沒有下文,因中國復星有強烈意見,最後無疾而終。

對於郭台銘批評,合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。陳時中表示,當然不認同這樣的說法,當時大家非常辛苦,怎麼讓四方合約談成非常不容易,很多人盡很大力量,「過河拆橋是不好的事情」。

陳時中表示,6月1日郭董夫人就親自帶著相關文件到FDA申請,裡面資料大部分是空白,但郭董又很急、希望及時促成,政府也認為是美事一樁、大家一起來努力,6月12日食藥署就發了有條件通過的公文,「雖然相關免責條款跟各項公文都沒有,政府以往都沒有這樣做過,為了讓他有可能起頭還是做了,以指揮中心來講,是極力想促成」。

對於疫苗採購合約,時任疾管署長周志浩也回應,都是以Taiwan Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare, the Representative Agency of the Republic of China (Taiwan) (衛生福利部疾病管制署),並沒有要求使用Independent Government of Taiwan等文字,絕無意識形態考量。

疾管署另外公布採購疫苗與BNT往來信件,周志浩表示,BNT代表提到新聞稿對「我國」兩次有意見,希望拿掉,我方就換成比較中性的字眼「台灣」,新聞稿調整後寄回BNT公司,但後續就沒有接獲回應,我方覺得很遺憾。

周志浩強調,現在對鴻海、台積電及慈濟基金會3個團體願意協助捐贈疫苗、照顧國人健康,還是非常感謝,尤其對方派出非常高階優秀的主管,每天從早到晚,一條條檢視合約,選擇對我方有利的文字跟條件,他印象深刻,我相信大家都很努力,沒有耽擱、延誤的現象。