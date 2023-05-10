文件曝光！BNT破局合約也沒「獨立台灣政府」　陳時中曝因2字再無下文

▲前衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘指控蔡政府卡BNT疫苗採購，是因民進黨堅持與BNT的協議對外必須寫「獨立的台灣政府」。衛福部10日公布BNT採購合約中，包含成功簽署的捐贈合約、以及過去破局的合約，都未提到「獨立的台灣政府」，前衛福部長陳時中今受訪時也指出，使用名稱就是疾病管制署 ROC（台灣），而廠商真正有疑義的，是對外發布新聞稿的稱謂，廠商要求指揮中心將「我國」一詞改為「台灣」後，便再無下文。

郭台銘近日緊咬「政府擋疫苗」議題，9日更直接點名前總統府秘書長李大維替蔡英文傳話，李大維告訴他，「這個大小姐說，你還是不要買了」。李大維則兩度出來否認該說法。

一名當年參與疫苗採購的政府人士指出，從這封BNT大股東寄給郭台銘的電郵原文，總結可以證實3件事：第一，證實台灣政府與BNT一度已經簽好約，但因為中國（上海復星）的政治杯葛而告終；第二，證實Covid-19疫苗在EUA階段，只能賣給具有公權力的政府，不能賣給私人企業；第三，證實不賣疫苗給郭台銘的是BNT，而非蔡英文和台灣政府，沒有人擋疫苗，而郭台銘早在當年的6月16日就知道這個情形，但仍在18日發文指控蔡政府。

郭台銘辦公室則發聲明回應，民進黨因堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」(Independent Government of Taiwan)，由於代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。

▼疾管署出示採購BNT疫苗合約書相關內容。（圖／疾管署提供）



對於疫苗採購合約，陳時中表示，最後四方合約有成，政府絕對出了很大力氣，還是謝謝當初捐贈疫苗的人，那是一件好的事情，不要因為事後講話讓大家誤解，對雙方都不是好事。國際慣例裡，一定是由國家購買，能夠買成，一定是大家合力成果。

對於BNT回信蔡政府要求註明台灣政府(INDEPENDENT Government of Taiwan)，陳時中表示，印象中沒有，合約都由疾管署周志浩，再經過內部會議同意後簽署，使用名稱是疾病管制署 ROC（台灣），最初跟BNT談成疫苗合約，合約寄到德國後，卻在最後一秒發生變化。

陳時中解釋，當時他們同意，我們將新聞稿交出、並按照慣例用「我國」，對方認為不恰當，為了讓疫苗購買順利，指揮中心第一時間改成「台灣」，但從那之後就沒有下文，因中國復星有強烈意見，最後無疾而終。

對於郭台銘批評，合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。陳時中表示，當然不認同這樣的說法，當時大家非常辛苦，怎麼讓四方合約談成非常不容易，很多人盡很大力量，「過河拆橋是不好的事情」。

陳時中表示，6月1日郭董夫人就親自帶著相關文件到FDA申請，裡面資料大部分是空白，但郭董又很急、希望及時促成，政府也認為是美事一樁、大家一起來努力，6月12日食藥署就發了有條件通過的公文，「雖然相關免責條款跟各項公文都沒有，政府以往都沒有這樣做過，為了讓他有可能起頭還是做了，以指揮中心來講，是極力想促成」。

對於疫苗採購合約，時任疾管署長周志浩也回應，都是以Taiwan Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare, the Representative Agency of the Republic of China (Taiwan) (衛生福利部疾病管制署)，並沒有要求使用Independent Government of Taiwan等文字，絕無意識形態考量。

疾管署另外公布採購疫苗與BNT往來信件，周志浩表示，BNT代表提到新聞稿對「我國」兩次有意見，希望拿掉，我方就換成比較中性的字眼「台灣」，新聞稿調整後寄回BNT公司，但後續就沒有接獲回應，我方覺得很遺憾。

周志浩強調，現在對鴻海、台積電及慈濟基金會3個團體願意協助捐贈疫苗、照顧國人健康，還是非常感謝，尤其對方派出非常高階優秀的主管，每天從早到晚，一條條檢視合約，選擇對我方有利的文字跟條件，他印象深刻，我相信大家都很努力，沒有耽擱、延誤的現象。