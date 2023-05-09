0918地震毀損農田　花蓮審核通過1500萬現金救助

▲0918地震重創花蓮南區，縣府多次實地會勘，依據受災情況滾動式調整相關補助措施。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

0918地震重創花蓮南區，花蓮縣政府各局處多次實地會勘災情，依據受災情況滾動式調整相關補助措施，並持續審查「0918震災農田隆起、凹陷及田埂毀損整復救助金實施計畫」案件，目前案件通過金額約新台幣1,500萬元，縣長徐榛蔚感謝立法委員傅崐萁、鄭天財積極向中央爭取經費挹注，守護花蓮鄉親的權益。

徐榛蔚表示，農田水利署花蓮管理處針對0918賑災農田部分，僅針對轄管灌排周遭範圍之受損農田、田埂，協助受災農友復舊，由於田埂毀損、水田隆起、凹陷的部分，非農業天然災害救助辦法的救助類別，但經公所、農會初步查報，農田損害範圍達380公頃、885筆土地，以農友權益為最優先考量下，花蓮縣政府針對農水署未能協助施作的受災農田、田埂，擬定「0918震災農田隆起、凹陷及田埂毀損整復救助金實施計畫」，幫助農友儘早復建，降低損失。

縣府也特別感謝立法委員傅崐萁、鄭天財積極向中央爭取經費挹注，並由「重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會」審議通過後，縣府已於去年11月17日公告實施「0918震災農田隆起、凹陷及田埂毀損整復救助金實施計畫」，由受災農田所在地公所受理、勘查，提報到縣府核撥救助金，並針對田埂毀損修復及農田隆起、凹陷整復等項目，就受損程度訂定整復救助金分級標準，協助災民度過難關早日重回正常生活。

農業處長陳淑雯指出，救助計畫程序為受災農田所在地公所受理、勘查，提報到縣府核撥救助金。截至今年4月30日，經縣府審查通過的案件，玉里鎮約新台幣1,116萬元、富里鄉約新台幣413萬元。農友若有相關撥付救助金疑義，可洽受理單位（玉里鎮或富里鄉公所）瞭解，或向縣府農業處農政科03-8227171轉503、504洽詢。