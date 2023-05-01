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社會 社會焦點 保障人權

2車爭道互閃遠燈、按喇叭！火爆男拿水果刀破窗…他手裡也握一把

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區2部小客車日前發生行車糾紛，其中一名黑車駕駛怒氣沖沖手拿著一把水果刀下車理論，見對方不下車，氣的拿水果刀柄猛敲白車駕駛座玻璃，還不慎割傷右手腕，警方獲報到場，發現被敲破車窗駕駛車內還藏了一把小刀，隨即將2人帶回偵訊，訊後依恐嚇及毀損罪送辦。

▲▼唐男從黑車下來持水果刀破窗，警方到場將2人帶回偵訊，楊男的車窗遭破壞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲唐男從黑車下來持水果刀破窗 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，4月23日凌晨4時許，52歲唐姓男子駕駛黑色小客車行經樹林區中山地下道往中華路方向行駛，過程中，疑變換車道與28歲楊姓男子駕駛白色小客車搶道，引發楊男不爽，待唐男超車後，自後方猛閃大燈，唐男不甘示弱對楊男鳴按喇叭。

▼警方到場將2人帶回偵訊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼唐男從黑車下來持水果刀破窗，警方到場將2人帶回偵訊，楊男的車窗遭破壞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

雙方你來我往在街上互不相讓，行駛到大安路與文化街口時，再也按捺不住，2車停在路旁，唐男怒氣沖沖手持水果刀，對車內的楊男叫囂，並持刀柄猛擊駕駛座車窗，過程中，楊男手中也握著一把小刀卻不下車。

警方獲報趕抵，唐男立即向員警抱怨衝突過程，還順口說楊男在車內也拿著一把小刀，員警隨後起獲小刀一把，並查扣唐男水果刀，2人到了派出所時依然怒氣未消，指責對方不是，堅持互告恐嚇，楊男加告破壞車窗毀損，訊後依法移送新北地檢署偵辦。

▼楊男的車窗遭破壞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼唐男從黑車下來持水果刀破窗，警方到場將2人帶回偵訊，楊男的車窗遭破壞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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