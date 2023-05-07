正妹鞋內被噴白色黏液！男鄰居辯「過敏性鼻炎」：拿來聞打噴嚏

▲新北一名女子發現鞋子被噴精液，而且是樓上男鄰居做的。（示意圖／取自圖庫unsplash）

記者郭玗潔／新北報導

新北妙齡女子小花(化名)回家後，將鞋子放在住家門外鞋櫃。小花的父親於晚間觀看門外監視器時，發現樓上鄰居楊姓男子拿了女兒的鞋子上樓5分鐘，才將鞋子放回鞋櫃，他一查看，驚覺鞋子內竟沾染「長條形、白色黏黏不明液體」，憤而報警。新北地院審理，判定楊男故意將精液沾在小花鞋內，依犯毀損他人物品罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元，全案還可上訴。

判決指出，小花將早上剛穿出門的鞋子，放在家門外的鞋櫃裡。晚間小花父親剛好觀看門外監視器，發現在7點多時，有一名男子從樓上走下來，在他家門口徘徊，然後從鞋櫃取出小花的鞋子聞了一下，再把鞋子拿到樓上，5分鐘後才放回去。父親隨後到鞋櫃查看，竟發現小花的鞋子裡有白色黏黏不明液體，報警處理，警方循線查出樓上楊姓男子，經採檢後，發現鞋內不明液體含有精液，也和楊男DNA相符。

楊男辯稱，他只是把鞋子拿起來聞，查詢一下鞋子的款式，可能當日稍早他自慰沒洗手，又有過敏性鼻炎，打噴嚏時用手擦拭，所以手上沾到鼻涕及精液，以至於他拿鞋子時，鞋子也沾到精液，但也還可以穿。但小花表示，鞋子已經丟了，就算把鞋子還她，她也不敢穿。

法官認為，鞋內的白色不明物體在腳掌處，且呈現「長條型」痕跡，如果揚男拿著鞋子只是聞，並不會碰到鞋子內墊，明顯是刻意將液體沾染到鞋子裡，另就算鞋子可清洗，也讓人感到噁心、厭惡，楊男的作為已讓鞋子不堪再使用，依犯毀損他人物品罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元，全案還可上訴。