候選人財報個資外流　時代力量籲速補政府洩資漏洞

▲個資外洩示意圖，圖非當事人。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

台灣公、私部門個資外洩頻傳，近期又爆發去年大選的17位候選人向中選會繳交的「公職候選人財產申報表」遭外流，連同家人個資也遭公開。時代力量發言人余佳蒨8日表示，個資外洩是詐騙源頭，請政府在宣示打詐升級前，先從源頭把基本功做好，把一再外流民眾個資的政府漏洞填補起來。

余佳蒨表示，目前多達9縣市共17位候選人的財產申報資料遭外洩，包括現任總統府秘書長林佳龍的配偶子女個資也遭公開，讓個人安全出現疑慮，中選會責無旁貸，比起空口譴責，加速檢視內部資安缺失，儘速填補漏洞，才是更要緊的事。

余佳蒨指出，個資外洩是詐騙源頭，但政府的源頭管理似乎出現大問題。行政院一邊宣示將去年1.0版的打詐綱領升級成1.5，另一邊政府自身的個資外洩卻層出不窮，從去年內政部的2300萬筆戶政資料遭駭，今年健保署的前主秘盜賣健保個資，台北市的派出所所長外洩個資給詐騙集團首腦，到這次填給中選會的候選人個資外洩，政府的資安與打詐能力，難免令人擔憂。

余佳蒨強調，過去資安在政府一直有主管機關不清的問題，如今終於在數位發展部下設資安署，卻仍有層級過低和職權受限等疑慮。時代力量呼籲，政府在宣示打詐之前，應先做好基本功，正視政府自身的個資外洩問題，全面查核資安漏洞，從源頭遏止詐騙甚至是人身安全疑慮，別讓「資安即國安」淪為空洞的口號。