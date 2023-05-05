　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

說好打詐？時力揭打詐綱領不存在　批陳建仁搞詐騙「應向全民道歉」

▲▼時代力量立法院黨團「破獲詐騙國家隊 機房就在行政院？！」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

▲時代力量立法院黨團「破獲詐騙國家隊 機房就在行政院？！」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量黨團5日召開記者會指出，行政院院會昨日發布的「打詐行動綱領1.5版」，只有圖卡懶人包，根本沒有通過實際計劃，行政院長陳建仁應為行政院會搞詐騙的離譜行徑向全民道歉。

時代力量立委王婉諭指出，為了配合5月5日「全民反詐日」宣傳，行政院大張旗鼓在昨日行政院會通過「打詐行動綱領1.5版」，宣布要挹注13億資金，強化識詐、堵詐、阻詐與懲詐四個面向來遏止詐騙。結果，所謂「打詐行動綱領1.5版」根本就不存在，一齣荒唐的劇碼就這樣在行政院會上演。

時代力量立委邱顯智指出，時代力量黨團追問行政院、內政部、刑事局等部會，竟發現「打詐行動綱領1.5版」還在刑事局「內部簽辦中」，根本沒有核定。

邱顯智批評，在全民反詐日前夕，政府竟帶頭演出詐騙案，院長淪為詐騙首謀、內政部長淪為共犯、發言人淪為詐騙車手、行政院院會現場，淪為詐騙機房，打詐國家隊更搖身一變變成詐騙國家隊，令人目瞪口呆。

時代力量立委陳椒華呼籲，陳建仁應盡快出面說明，「打詐行動綱領1.5版」到底在哪裡？如果根本還沒完成、還沒經過行政院核定，請公開對外道歉，承認錯誤，不要用詐騙的方式，來宣傳反詐騙。
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天返家
櫃姐身材超火辣！他凍抹條櫃位狂撩8次　還丟1000元落跑
國際會議打起來！　兩國代表狂揍扭打
國道緩撞車又挨撞！　白車「盲駕」直衝車頭爛毀
超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動　一旁主嫌口袋鼓鼓
快訊／郭台銘宣布辦4場大型造勢！　北中南都有
快訊／新北20多歲男22F社區墜下　頭部重創、全身骨折亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影視音園區多次流標蔣市府收爛攤　文化局：會嘗試第3次招標

同酬不同工！代理教師領全年薪須寒暑假上班　范雲籲各縣市履行承諾

遭影射與im.B負責人往來　鄭文燦澄清：並無往來

警政署招青年入民防　陳建仁：跟戰爭連結是不負責任的

林宜瑾提「數位新聞發展與民主韌性法草案」　保障媒體與平台議價管道

神巧合？賴清德影片「以為是侯友宜故事」　她驚：巧合得不可思議

不滿朱立倫！孫大千怒辭黨職　國民黨：中央本該維持中立

持續走訪參香還願謝票　林佳龍感謝新北宮廟關照

說好打詐？時力揭打詐綱領不存在　批陳建仁搞詐騙「應向全民道歉」

何孟樺爆市府索資迎藍擋綠　報告回覆姓名竟還誤植徐巧芯

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

蔡依林遇瓶頸靠「尖叫」舒壓　曝新專輯進度：看不到曙光XD

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

影視音園區多次流標蔣市府收爛攤　文化局：會嘗試第3次招標

同酬不同工！代理教師領全年薪須寒暑假上班　范雲籲各縣市履行承諾

遭影射與im.B負責人往來　鄭文燦澄清：並無往來

警政署招青年入民防　陳建仁：跟戰爭連結是不負責任的

林宜瑾提「數位新聞發展與民主韌性法草案」　保障媒體與平台議價管道

神巧合？賴清德影片「以為是侯友宜故事」　她驚：巧合得不可思議

不滿朱立倫！孫大千怒辭黨職　國民黨：中央本該維持中立

持續走訪參香還願謝票　林佳龍感謝新北宮廟關照

說好打詐？時力揭打詐綱領不存在　批陳建仁搞詐騙「應向全民道歉」

何孟樺爆市府索資迎藍擋綠　報告回覆姓名竟還誤植徐巧芯

影視音園區多次流標蔣市府收爛攤　文化局：會嘗試第3次招標

叭噗叭噗！宜蘭蘇澳古早味叭噗冰店、3球只要50元銅板價超實惠

快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天離開明德外役監返家

整理花圃見「米白發泡劑」附著薄荷葉　他揭真實身分急勸：快移除

阿滴「手肘腫成包子」以為蜂窩性組織炎！緊急就醫傻眼：完全沒想到

射氣球一局150元！他問「怎麼不會倒」　內行曝原因：老闆不怕你贏

終於露臉！政風女檢座「88會館」續攤　黃錦秋移送評鑑出席應詢

華晨宇演唱會上公佈好消息　出道10年以來最真實...大方自我剖析

羅巧倫「腳趾頭發黑」曝傷勢照　坦言走路都困難：生平第一次…

曾經流落街頭！女隨手買彩券「刮中1億元大獎」　街友變億萬富翁

「爺爺出國把拔又不陪人家玩」　法鬥多多躺地上痛哭hen難過

政治熱門新聞

黃暐瀚發問「總統投誰」　9通電話全部支持他！

傳國民黨內定侯友宜！黃暐瀚曝郭台銘真實反應

郭台銘被南投1麵店驚艷：吃過最好吃的

館長深夜私訊黃國昌「宣布重大決定」　他看了秒答應：好！凱道見

不滿朱立倫漠視參選者「酒駕又抄襲」　孫大千怒辭黨職

韓國瑜突發514字文　曝當好總統3要件

美麗島最新民調！　只有「侯柯配」46.6%才能贏賴清德的40.7%

願接受郭台銘道歉、考慮「郭韓配」？　韓國瑜回應了

應採多元形式　王婉諭：女性應服兵役

韓國瑜再噴金句：台灣現況就像皮帶環

韓國瑜建議游淑慧「選輸就嫁」　王世堅：我夫妻恩愛「不可能發生」

高嘉瑜認賴清德不可能躺著選　指「一人」將成為國民黨不定時炸彈

賴清德只剩基本盤？　郭正亮點「1原因」：就是卡在這裡

郭台銘失言負聲量飆升　數據曝：創宣布參選以來新高

更多熱門

相關新聞

妹子見「黑黃大使」現身街頭狂拍照

妹子見「黑黃大使」現身街頭狂拍照

台中市刑大為提升民眾反詐意識，特別舉辦「5月5日全民反詐日」活動，邀請台中市警局警犬隊的PINKY和BABY，許多民眾看見可愛的拉布拉多現身街頭，紛紛一起跑來拿起標語合照，還有年輕女生對著警犬「下毒手」狂摸，還說要發照片到IG炫耀「捕獲野生警犬」。

高利率不可信　估價師曝「曾遇im.B借貸平台創辦人」

高利率不可信　估價師曝「曾遇im.B借貸平台創辦人」

徐巧芯再爆im.B詐騙案負責人與綠營高層關係　疑「這些人」是推手

徐巧芯再爆im.B詐騙案負責人與綠營高層關係　疑「這些人」是推手

隱形富翁多！彰化警4個月阻詐2億

隱形富翁多！彰化警4個月阻詐2億

詐騙成國安問題！逾5成民眾不滿政府表現　近9成認同加重刑責

詐騙成國安問題！逾5成民眾不滿政府表現　近9成認同加重刑責

關鍵字：

時代力量邱顯智王婉諭詐騙行政院警政署陳椒華陳建仁

讀者迴響

熱門新聞

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

挖呀挖老師直播賺10年收入　被錢砸哭秒辭職

IKEA驚見「1神物廁所超需要」！狂求上架

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

直擊／聯電股東會紀念品爆棚　「專線」排逾百公尺

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

七寶媽隔8天「正式道歉7次」

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

王思佳被疑拿A貨回應了！爆料網友再發文

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

更多

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面