說好打詐？時力揭打詐綱領不存在　批陳建仁搞詐騙「應向全民道歉」

▲時代力量立法院黨團「破獲詐騙國家隊 機房就在行政院？！」記者會。（圖／時代力量黨團提供）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量黨團5日召開記者會指出，行政院院會昨日發布的「打詐行動綱領1.5版」，只有圖卡懶人包，根本沒有通過實際計劃，行政院長陳建仁應為行政院會搞詐騙的離譜行徑向全民道歉。

時代力量立委王婉諭指出，為了配合5月5日「全民反詐日」宣傳，行政院大張旗鼓在昨日行政院會通過「打詐行動綱領1.5版」，宣布要挹注13億資金，強化識詐、堵詐、阻詐與懲詐四個面向來遏止詐騙。結果，所謂「打詐行動綱領1.5版」根本就不存在，一齣荒唐的劇碼就這樣在行政院會上演。

時代力量立委邱顯智指出，時代力量黨團追問行政院、內政部、刑事局等部會，竟發現「打詐行動綱領1.5版」還在刑事局「內部簽辦中」，根本沒有核定。

邱顯智批評，在全民反詐日前夕，政府竟帶頭演出詐騙案，院長淪為詐騙首謀、內政部長淪為共犯、發言人淪為詐騙車手、行政院院會現場，淪為詐騙機房，打詐國家隊更搖身一變變成詐騙國家隊，令人目瞪口呆。

時代力量立委陳椒華呼籲，陳建仁應盡快出面說明，「打詐行動綱領1.5版」到底在哪裡？如果根本還沒完成、還沒經過行政院核定，請公開對外道歉，承認錯誤，不要用詐騙的方式，來宣傳反詐騙。

