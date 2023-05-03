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柯文哲談低薪「某些系教出的學生沒價值」　她點關鍵：別見樹不見林

▲▼時代力量立法委員王婉諭等提名小組成員出席時代力量「2022地方公職人員選舉」首場提名記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量立法委員王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲受邀到政治大學演講，但在談及低薪問題時，竟表示低薪很大理由是因教育出問題，「教出來的學生沒那個價值」，認為系所畢業生平均起薪太低，就代表該系需要縮編。對此，時代力量黨主席王婉諭3日批評，這些話不僅隱含科系歧視，更將社會結構問題歸咎於年輕世代身上，談台灣的低薪過勞，關鍵還是在產業發展不均、財富分配不均。

王婉諭表示，這些話不僅隱含科系歧視，更將社會結構的問題全部歸咎於年輕世代身上，實在難以苟同。談台灣的低薪過勞，關鍵還是在於兩個不均：「產業發展不均」、「財富分配不均」。

王婉諭指出，第一個不均，就是產業發展。台灣有科技園區、製造業當護國神山，所以各產業的工程師，或科技園區裡的非工程師的從業人員，普遍薪水都較高。

王婉諭指出，如果具備相同專業技能的勞工，例如會計、公關、行銷、PM，進入不同產業、在不同國家就業的薪資、福利三級跳，那代表問題不在勞工，而在於產業差異。

王婉諭表示，護國神山是台灣的驕傲，但其他的產業發展也相當重要。尤其在一個少子化、高齡、高壓的社會中，長照、托育、諮商、教育、職安，這些產業與從業人員都是重中之重，如何改變重理輕文的思想，讓各產業勞工獲得合理報酬，避免人才出走，保障社會安定，正是執政者必須深思之處。

王婉諭直言，更別說，當代產業需求變化迅速，如 UI/UX、資料分析師、AI運算、加密貨幣、自媒體等，很多是近十年興起、薪情爆發的職類，如果只將大學視為職業訓練所，從產業現狀決定人才培育，那台灣，要如何跟上全球生產鏈瞬息萬變的節奏？要從人才供需來解決低薪問題，實在是見樹不見林。

王婉諭表示，第二個不均，是分配不均。前幾天立委邱顯智才提到，台灣的低薪問題，有一個很重要的原因是來自於分配不均。大家最近應該都有聽說「台灣的人均 GDP 已經超越日韓」，但許多受薪階級的薪水，其實並沒有跟著GDP一起成長。

王婉諭指出，20年來，受僱人員報酬占GDP比例，從2000年的47.6%下降到 43.03%，以2021年21.7兆的GDP計算，相當於整體勞工薪資減少了 1 兆元，企業賺的錢，有更多是進了老闆的口袋中。而且相較於鄰近國家日本、韓國，台灣分配不均的狀況明顯惡化。

王婉諭說明，根據鄞義林（Roy Ngerng）的研究，近十年台灣的薪資中位數佔人均 GDP 的比例，從 70.1％ 下降到 59.7%。同樣的數字，日本都在 100% 左右，韓國則是在最近十年從 79.4% 增加到 97.2%。若分配不均的趨勢不改，那即使真的按照企業需求縮編部分科系，培養出好用的勞力，台灣人的生活也不會更富裕，更別高工時、過勞、少子化等問題！

王婉諭表示，也正是因為勞動環境的現狀盤根錯節，所以時代力量這幾年持續在立法院為基層勞工發聲，推動修法保障底層受薪階級、提升勞工議價能力，也召開記者會讓惡質雇主現形、與警消、社工站在一起。

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關鍵字：

王婉諭柯文哲時代力量民眾黨低薪

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