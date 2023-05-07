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臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮頒發獎學金　台南學子79人獲獎

▲臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮舉行獎學金頒發儀式，錄取大專生、高中、職生79人，總金額60多萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮舉行獎學金頒發儀式，錄取大專生、高中、職生79人，總金額60多萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

財團法人臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮於7日上午10時舉行獎學金頒發儀式，錄取大專生43人，每人頒贈1萬元，高中、職生36人，每位獲得5千元，亭宮勉勵學生懂得感恩、 肯於回饋，善用獎學金，讓自己更加茁壯。

大觀音亭暨祀典興濟宮每年發放2次獎學金，每次發送金額達60餘萬元，每年達120多萬，累計10多年，幫助許多家境較不佳，學業優秀的學子向學。

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今年申請案件相當踴躍，公立大專生50人申請，錄取17人，最高分為國立台東大學施同學99分，最低錄取分為90.6分；私立大專生44人申請，錄取26人，最高分為淡江大學陳同學96.87，最低錄取分為87.37；高中11人申請，錄取11人，最高分為港明高中徐同學92.6分，最低錄取分為81分；高職34人申請，錄取25人，最高分為國立台南高級海事水產職業學校林同學93.7分，最低錄取分為83分。

▲臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮舉行獎學金頒發儀式，錄取大專生、高中、職生79人，總金額60多萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）
獎學金頒獎典禮中，廟方所屬府城觀興文化藝術基金會長侯明福勉勵學生，獲獎就是對自己努力的肯定，尤其目前申請案件增加，競爭相當激烈，以今年公立大專院校為例，原本規劃只錄取15人，但有50人申請，再考量少數學生家境困境特殊情形，經評審增加為17人，而最低者的分數也高達90.6分，可見角逐者個個實力相當堅強。

亭宮董事長吳福春強調學子獲得的獎學金，來自十方信眾一點一滴捐贈，廟方代為幫助弱勢學生，期望學生有效利用，好好向學成長。
與會的頒獎代表都是廟方董事或是基金會理事，尤其是有3位國中退休校長，分別是董事長吳福春為忠孝國中校長退休，基金會長侯明福自安順國中校長退休，理事陳進明為安平國中退休校長，另有林培雅大學教授、理事長廖光得、許忠欽、許育嘉、邱進錄和吳慰親等人，都是基金會成員。

▲臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮舉行獎學金頒發儀式，錄取大專生、高中、職生79人，總金額60多萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有學生代表致詞表示，非常高興獲得獎學金，能幫助自己減輕家庭負擔，公立大學錄取最高分者施姓同學，就讀資訊管理學系，智育成績達99分，相當優秀，他上台分享他的讀書心得，就是樂在學習過程，先不要在意結果，反而會獲得相當好的分數。亭宮期勉學生努力學習，扭轉家庭經濟較弱勢的困境，自己走出一片天。

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