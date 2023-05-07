天之嬌客一期一會　台南山上花園水道博物館保育類禽鳥黃鸝朱鸝準到

▲台南山上水道博物館的特色，廣大的腹地吸引許多動植物駐足，其中不乏珍貴保育類，像是羽色鮮艷又罕見的朱鸝、黃鸝等鳥類。（圖／黃鸝盧先生提供，朱鸝館方提供）

記者林悅／台南報導

自然環境保存良好是台南山上水道博物館特色，廣大腹地吸引許多動植物駐足，其中不乏珍貴保育類，像是羽色鮮艷又罕見的朱鸝、黃鸝等鳥類，自從2020年有民眾發現，每年春末夏初準時回到水道博物館報到，今年也不例外，4月底就已在水道現蹤，更不時能夠在園區內聽到黃鸝婉轉鳴唱，像在預告夏日即將來臨。

水道博物館坐落在平原與山地交界的丘陵地區，長期以來因列為水源保護區，管制民眾進出，使園區內得以保存豐富林相與多元樹種，也衍生出多樣的生態環境。因為開館以來陸續有民眾捕捉到黃鸝、朱鸝、領角鴞、鳳頭蒼鷹等罕見禽鳥的身影，幾年下來也成為臺南近郊隱藏版賞鳥地點，每到這個時候經常可以看到揹著專業攝影器材的民眾在園區內四處搜尋。

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日前工作人員先在生態景觀池旁拍攝到朱鸝蹤跡後，2023今年首位在水道博物館內拍下黃鸝照片的盧怡旭先生，趁著假期從高雄入園參訪，因為聽到黃鸝的叫聲而留心尋找，果然拍到美麗的黃鸝亞成鳥。盧先生表示，照片中的黃鸝胸前還有類似奇異果的斑紋，代表為尚未成熟的亞成鳥，如果每年都固定有黃鸝出現的話，也代表這裡是他們喜歡的環境。

館方表示，環境保育向來都是重要的課題。近日多種珍稀鳥類紛紛現身水道博物館，也正好向民眾傳達環境保育觀念，水道博物館歡迎愛鳥人士前來一尋各種鳥兒的芳蹤，同時也呼籲大家發現小動物時盡量保持冷靜避免驚嚇，遠遠觀賞即可，才能夠讓珍貴的自然資源永續傳承。