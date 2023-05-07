樂「繕」好施　台南做工行善團兵分二路修屋

▲台南市勞工局「做工行善團」繼續行「繕」，假日再度啟航為勞工弱勢族群修屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」繼續行「繕」，假日再度啟航為勞工弱勢族群修屋，7日志工夥伴兵分二路，台南市油漆工程業職業工會前往新化區「陽光真愛青少年關懷協會」進行修繕粉刷工程，將在今日完工。

而台南市木工業職業工會志工，前往新營搬運汰換的辦公桌椅至二手家具倉庫存放待日後整修。志工們群起群力竭其所能，在汗流浹背之下的是行善的喜悅。市長黃偉哲最暖心的施政理念「希望家園」，有著市府團隊為台南市民努力的承諾，為職災勞工、弱勢族群築起一間間安心立命的居家，建構真正美好的「希望家園」。

新化區「陽光真愛青少年關懷協會」長期為當地弱勢兒童、青少年進行照顧服務，以減輕弱勢家庭的負擔及輔導孩童的教育學習問題。協會之前的服務據點即是由勞工局修繕團隊協助建置的圓夢基地，歷經6年使用後，於2022年搬遷至目前的新據點，仍由勞工局做工行善團協助修繕建置，給孩子們更合適的空間。做工行善團愛心持續綿延不斷，此次因應更完善的空間規劃使用，愛心團隊再度進駐施作，以提供協會老師、志工孩子們更優質的學習環境。

上週已由木工志工進場進行隔間c型鋼裝設、牆壁拆除擴寬、重新安裝施工，電氣志工完成電線配置、插座、燈具施工，使整個環境空間更具充分利用功效，更顯溫馨。而今日由油漆志工接棒，進行牆壁油漆粉刷美化施工，帶來煥然一新的氛圍，為修繕期程畫下美麗的句點。

另外，台南市木工業職業工會志工亦從新營區民治市政中心，搬運汰換的辦公桌椅至官田區隆田陸橋下二手家具倉庫存放。這些二手家具將由台南市木工業職業工會、台南市油漆工程業職業工會、及社團法人台南市勞工志願服務協會進行整修、上漆、封膜以利保存，贈送給需要的修繕戶使用，嘉惠許多弱勢家庭。

勞工局長王鑫基表示，目前修繕案持續進行中，新化區「陽光真愛青少年關懷協會」修繕今日完工，而學甲區、永康區也馬不停蹄進行中。本週假日志工有油漆工會、勞工志願服務協會家庭志工，其中夫妻檔有鍾得道及羅月秀、薛志強及李美瑩、曹至清及陳雪惠，手足檔則有李美芬及李美瑩，大台南總工會鄭玉娟理事特別準備美味佳餚送餐慰勞志工。

市長黃偉哲特別感謝勞工局「做工行善團」志工長期不惜犧牲自己的假期為弱勢朋友修繕房屋，樂在公益奉獻之餘，更為社會立下良好的典範。