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義消下班遭輾斃！同仁見腦漿四溢不捨：孩子還小

▲▼ 麻豆死亡車禍死者為義消副小隊長。（圖／民眾提供）

▲陳姓義消遭鴨母車輾斃，當場腦漿四溢。（圖／民眾提供）

記者柯振中／綜合報導

台南市麻豆區麻學陸橋路段6日發生死亡車禍，55歲陳姓義消騎著電動車回家，與左轉機車發生碰撞，倒地又遭俗稱「鴨母車」的混凝土加壓車輾過，當場腦漿四溢身亡，消防同仁到場才知是自家兄弟出事。據了解，陳姓義消擔任副小隊長職位，身亡前一天還在救災，如今噩耗傳出，留下了年幼的孩子，讓同仁、親友感到相當不捨。

陳姓義消6日上午8點5分剛剛下班，騎乘電動自行車返家途中，經過了麻豆區的麻學陸橋，沒想到下橋後與左轉的謝姓騎士發生碰撞，連人帶車倒在地上。

▲▼ 麻豆死亡車禍死者為義消副小隊長。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼恐怖的事故傳出，消防同仁到場才知是打火弟兄出意外。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼ 麻豆死亡車禍死者為義消副小隊長。（圖／記者林悅翻攝）

這時對向有輛鴨母車駛過，左方輪胎直接輾上了陳姓義消的頭部，導致陳男當場腦漿四溢，傷重不治身亡，謝姓騎士也有受傷。

消防局同仁接獲通報，立即趕往現場，意外發現死者竟同為打火兄弟，瞬間十分難過。由於鴨母車駕駛沒有留在現場，警方循線追查，大約過了1個小時找到肇事的吳姓男子，對方否認肇逃，聲稱不曉得發生事故，目前案件3人酒測值皆為0，詳細案情仍在調查當中。

據了解，陳姓男子擔任義消副小隊長的職務，平時相當熱心，碰到火警、災害等事故，救援工作都十分積極，如今意外身亡，留下了年幼的孩子，讓親友、同仁們都相當難過。

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