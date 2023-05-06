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社會 社會焦點 保障人權

6歲童被當街巴頭踹踢...暴力竟是母親同居人　社工幫聲請保護令

記者沈繼昌／桃園報導

臉書《爆料公社》昨天晚上有網友貼文「究竟是有多大的深仇大恨，可以把小孩這樣的打、踹、拉耳朵……」，據影片內容，6歲男童被同行大人一路拉耳、巴頭，還被踹倒在地，男童一臉驚恐；平鎮警方指出，經查為男童生母同居人不當管教，已通報市府社會局介入處理。市府家防中心強調，昨晚已指派社工至警局處理，生母同居人送其上學途中情緒失控有踹打等不當行為，已將男童交由母親與外祖父母照顧，並協助聲請保護令。

▲網友在臉書《爆料公社》貼文，6歲男童遭同行大人巴頭、拉耳。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》

▲網友在臉書《爆料公社》貼文，6歲男童遭同行大人巴頭、拉耳。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》

臉書《爆料公社》昨晚網友貼文指稱，「究竟是有多大的深仇大恨，可以把小孩這樣的打、踹、拉耳朵」，一篇短文與影片引發大批網友怒嗆「真的很垃圾！不愛小孩為什麼要生」、「真的很可惡人渣！只有廢物才會用這樣的方式打小孩！」貼文有近2千網友點閱，三百餘網友留言怒嗆。

據了解，這名男童約6歲，與生母、1名弟弟、外婆外公與生母約50歲的同居人，共6個人同住。

▲網友在臉書《爆料公社》貼文，6歲男童遭同行大人巴頭、拉耳還踹倒在地，引發網友怒嗆。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》

▲網友在臉書《爆料公社》貼文，6歲男童遭同行大人巴頭、拉耳還踹倒在地，連鞋子都踢掉了，引發網友怒嗆。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》

針對網友貼文，平鎮警方接獲報案後立即派員查處，經了解是男童吵鬧後，竟遭生母同居人暴力毆打，警方到場了解後已立即通報社會局社工介入協助，後續交由桃園市政府家防中心列管處理。

桃園市家防中心主任林燕婷表示，家防中心收到通報後，已於昨晚指派社工至警局處理了解，主因男童生母同居人不耐男童上學前哭鬧，於是在送其上學途中動手毆打踹踢，經評估後其行為確屬不當，已將男童交由生母與外祖父母照顧，並協助聲請保護令，後續將持續追蹤輔導提升家長親職功能。

家扶中心呼籲家長用與孩子應以彼此理解方式溝通互動，學習適宜情緒管理與正向教養技巧，避免造成孩童內心傷害。

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