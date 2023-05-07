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日月潭進帳百萬噸　潭中惡霸蠢動！達人守2天捕獲12台斤大魚虎

記者高堂堯／南投報導

鋒面於6日報到，為久旱的全台帶來一波甘霖，日月潭截至今晨進帳近百萬噸水量，不過即將進入繁殖期的「潭中惡霸」外來種魚虎也蠢蠢欲動；釣魚達人黃小四團隊連日守候後，昨天終於釣得重達12台斤的大魚虎，避免其「播種」或繁衍危機，也呼籲眾人齊力防治外來種、維護本土生態。

▲釣魚達人黃小四趕在繁殖季前，於日月潭捕獲12台斤的大魚虎。（圖／黃小四提供，下同）

▲釣魚達人黃小四趕在繁殖季前，於日月潭捕獲12台斤的大魚虎。（圖／黃小四提供，下同）

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根據水利署防災資訊服務網監測紀錄，日月潭水庫在6日0時至今天0時得利於鋒面雨勢，進水量達94.52萬噸，儘管為供應下游農用水導致蓄水量不增反減、仍不及6成，但繼前一波「最強春雨」後總算又有可觀進帳；由於昨天之前全台各地不但少雨，又連日飆高溫，黃小四團隊研判魚類覓食等行為會轉為活躍，日前便赴日月潭區等待、準備許多魚虎愛吃的鯉魚作為誘餌，希望能逮到成年魚虎。

▲釣魚達人黃小四趕在繁殖季前於日月潭捕得12斤大魚虎。（圖／黃小四提供）

不過黃小四團隊指出，魚虎相當狡猾、即使咬上魚餌，仍會奮力掙脫、徒留肚破的餌魚和他們的嘆息聲；所幸皇天不負苦心人，苦等整整2個晚上後，到昨天凌晨準備收兵回家時，水下和釣竿突然有了動靜，團隊合力向上拉抬，並用魚網從下撈捕，總算捕獲一尾重達12台斤的大魚虎。

▲狡猾的魚虎常啃食餌魚後仍奮力逃脫。（圖／黃小四提供）

▲狡猾的魚虎常啃食餌魚後仍奮力逃脫。（圖／黃小四提供）

黃小四團隊表示，由於魚虎繁殖期逼近，近2周都陸續在日月潭區守候，不過只釣到七星飛魚、魟魚等其他外來種，如今才釣到上月以來的第二尾成年魚虎，估計可避免繁殖數百尾、甚至上千尾的「魚球（魚虎幼魚）」；團隊強調，防治外來種人人有責，呼籲政府單位要在繁殖期前就力行電撈等工作，民眾也可透過消費魚虎料理等方式齊心協力，還給日月潭既有生態。

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