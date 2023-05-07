台74特斯拉撞成碎片！豪宅設計總監與好友雙亡　車登記父親名下

記者許權毅／台中報導

台中台74線今（7）日5時許發生一起嚴重車禍，25歲楊男與24歲洪男先在南屯區某夜店狂歡，之後楊男駕駛特斯拉行駛於台74線松竹路匝道口自撞。據悉，楊男年紀雖輕，已是北屯區某豪宅設計公司總監，而該輛特斯拉則是登記在其父親名下。

▲台中台74線今日發生一起嚴重車禍，楊男與友人洪男駕駛特斯拉自撞慘死。（圖／民眾提供，下同）



據悉，前一晚楊男與友人洪男跑到夜店狂歡，兩人帶著濃濃酒氣味駕駛特斯拉Model Y上路，5時48分在台74線往北屯方向自撞分隔島，車輛高速衝撞「斷成兩截」，現場幾乎難以辨別車體外觀，可見撞擊力道之大。

據了解，楊男是北屯區文心路上某設計公司總監，作品數量相當多，主打私人會館、招待所以及豪宅等設計，甚至在中國大陸也有過案子。

警方初步調查，該輛特斯拉登記在楊男父親名下，依據死者身上的安全帶勒痕研判，楊男為駕駛，洪男則坐在副駕駛座，詳細事發原因仍待調查釐清。楊男父親接獲噩耗，至今仍難以接受，無法面對警方詢問詳情。

據悉，楊男酒測值高達0.61、洪則是0.32。洪男在到院前就已經明顯死亡，經搶救仍宣告不治；楊男到院前已無呼吸心跳，急救後仍宣告不治，身上有多處器官出血。

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