怪手當起重機吊鋼板「重心不穩翻覆」工人摔出被壓死　勒令停工

▲交通部鐵道局北工處外包商在桃園市平鎮區進行整地工程，今天上午高姓工人操作怪手時突然翻覆，被怪手輾壓，消防人員搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

交通部鐵道局北區工程處今（5）日上午在平鎮區榮興街39巷底進行整地工程時，高姓工人操作怪手時疑重心不穩翻覆，高姓工人瞬間被拋出車外，不慎被翻覆怪手輾壓，消防人員據報趕來協助時發現工人臟器外露已明顯死亡；桃園市政府勞檢處派員勘驗，除勒令工程立即停工外，將依職業安全衛生法規定，將雇主移送桃園地檢署偵辦。

桃園市消防局指出，消防局勤務中心今天上午10時43分接獲通報，平鎮區榮興街39巷巷底發生怪手翻覆意外，工人被怪手壓住受困，立即派遣第四大隊復旦分隊協助，共出動20名消防人員、消防車6輛、救護車2輛處理。

▲交通部鐵道局北工處外包商在桃園市平鎮區進行整地工程，今天上午高姓工人操作怪手時突然翻覆被輾壓，消防人員搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員到場後發現44歲的高姓工人被怪手壓住，消防人員以機具將他救出後，由於其臟器外露已明顯死亡並未送醫，後續則由平鎮警方與勞檢處人員處理。

桃市府勞檢處表示，該工程是交通部鐵道局臨時站先期工程，正在進行整地，高姓男子駕駛怪手作為鐵板吊掛之起重機具使用，將鐵板吊舉迴轉過程中，疑似重心偏移傾斜，導致勞工連同挖掘機向民宅方向翻覆，勞工被摔飛出車外，同時遭怪手重壓致死，勞檢處認為雇主已違反職安法，除勒令整地工程作業立即停工外，後續將依職業安全衛生法規定，將雇主移送桃園地檢署偵辦。

▲交通部鐵道局北工處外包商在桃園市平鎮區進行整地工程，今天上午發生怪手翻覆意外，消防人員正搶救受困工人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

勞檢處表示，雇主使勞工從事吊掛作業必須注意包括挖掘機（怪手）不得作為起重吊掛之用；作業時吊掛物下方嚴禁人員進入；鄰近架空線路作業應使用絕緣被覆並派員監視；未經訓練合格不可操作起重吊掛機具；起重機之吊鉤或吊具，應有防止吊舉中所吊物體脫落之裝置。

勞檢處強調，營造工程不應貪圖方便與節省成本，利用挖掘機當作起重機具使用，挖掘機本身用詞即為挖掘之用，非作為起重吊掛用，其機具結構、強度及安定性都不是以吊掛用途作為設計，使用挖掘機作為起重機具很容易造成翻覆意外，勞檢時一旦查有重大缺失或發生職災事故，勞檢單位將依法查處嚴罰外，也會追究負責人與相關人員過失責任。