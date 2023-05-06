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桃園衛生局下架好市多2分店「12公噸A肝毒莓」　41人回報身體異狀

▲桃園市衛生局針對好市多賣場販售綜合苺、冷凍藍苺驗出A肝病毒事件，上月29日到兩家賣場稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局針對好市多賣場販售綜合苺、冷凍藍苺驗出A肝病毒事件，上月29日到兩家賣場稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對好市多賣場販售科克蘭冷凍三種綜合莓、冷凍藍莓檢出A型肝炎病毒事件，引發廣大消費者恐慌，桃園市衛生局於4月29日前往桃園市中壢、蘆竹南崁店稽查，並於5月4日會同消保官現場調查，截至5月4日已預防性下架約12公噸，衛生局並在5月3日發出2401通簡訊提醒曾購買民眾注意，其中有41人回報，目前僅少數人出現發燒、腹瀉等異狀，衛生局呼籲民眾若驗出有A型肝炎病毒，請儘速通報衛生局。

▲桃園市衛生局針對好市多賣場販售綜合苺、冷凍藍苺驗出A肝病毒事件，上月29日到好市多賣場稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市衛生局針對好市多賣場販售綜合苺、冷凍藍苺驗出A肝病毒事件，上月29日到好市多賣場稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局副局長蘇柏文指出，好市多賣場販售科克蘭冷凍三種綜合莓、冷凍藍莓等檢出A型肝炎病毒事件後，衛生局人員隨即前往轄區2家賣場稽查，業者已接受民眾退貨，分別為綜合莓6,639包、藍莓1,085包，總重量達12.234公噸，衛生局另追查購買2包以上52家商業卡會員，有5家再製成果汁、果醬產品販售，經實地查核3家位於桃市購入綜合莓菓非問題批號已自主下架，另2家則位於他縣市，已通知當地衛生局後續追查辦理。退貨之問題產品已放置專區上鎖管理，後續產品銷毀程序，則由總公司所轄高雄市政府衛生局審核後，通知各分店所轄衛生局協助現場監毀。

▲桃園市衛生局針對好市多賣場販售綜合苺、冷凍藍苺驗出A肝病毒事件，本月4日會同消保官現場稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局針對好市多賣場販售綜合苺、冷凍藍苺驗出A肝病毒事件，本月4日會同消保官現場稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局提醒，食品業者，如有使用到問題產品，依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣市主管機關，若違反規定者，將處3萬至300萬元罰鍰。

衛生局強調，A型肝炎潛伏期約為15至50天，平均為28至30天左右，主要症狀包括突然發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐與腹部不適等壯壯，數天後可能發生黃疸現象。民眾食用相關莓菓或藍莓有症狀者請就醫告知飲食史，以利醫師評估感染情況與採檢。如有因消費問題或任何爭議，請撥打「1950」消費者服務專線，可向桃市消費者服務中心申訴。

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