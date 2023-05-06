追債出劣招「圍毆還強拍裸照」　惡男逞凶4hrs落網...下場曝

▲桃園市許姓男子與陳姓男子有債務糾紛，為追討債務於2021年4月夥同另一男子持球棒毆打與強拍裸照，事後被丟包，警方據報後循線查到許男到案。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

年僅20歲的許姓男子不滿陳姓男子欠債遲未歸還，2021年4月某日凌晨約陳男到桃園區某家汽車旅館見面，陳男依約到場後，許男要求陳還債未果，夥同揪來的游姓男子分持球棒、徒手毆打陳男，導致陳全身多處擦挫傷，許男還逼迫陳脫光衣服，游男則以手機拍攝被毆打畫面，警方據報後循線於4小時拘捕許男；桃檢偵結依妨害自由罪嫌將許男提起公訴，並追查在逃同案游男到案。

檢警調查，20歲的許姓男子與陳姓男子有債務糾紛，2021年4月1日凌晨4時30分約陳男到桃園區某家汽車旅館見面，並撂來游姓男子陪同，陳男依約抵達汽車旅館後，許男要求償還債務，但陳聲稱沒錢還債，許男夥同游竟控制陳行動，分持球棒與徒手聯手圍毆陳，導致後頸部、右上背、右大腿等多處擦挫傷。

許男毆打陳男時，一旁游姓男子還以手機拍攝，事後讓陳男穿回衣服時，還拿走身上2,400元現金、手機、身分證、健保卡與磁扣等物，事後在強押陳男上計程車，強押過程恰好被路人發現，趕緊通報警方處理，警方據報後在桃園區查獲許男到案，也救出被控制行動的陳男，整個過程陳男被控制行動長達4小時。

桃檢複訊時，許男坦承犯行，但否認強盜陳男現金與磁扣等物，辯稱是陳男穿衣服時幫忙拿而已，檢方偵結依妨害自由罪嫌將許男提起公訴，至於同案共同正犯游男則另案追查到案。